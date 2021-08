Statkraft solmii kahden suomalaisen tuulivoimapuiston sähkönhankintasopimukset Aquila Capitalin kanssa

English Norwegian Swedish Finnish

• Sähkönhankintasopimusten mukaisesti toimitettava energia on 100-prosenttisesti uusiutuvaa. Sähkön tuottavat Mastokankaan (68,4 MW) ja Korkeakankaan (43,2 MW) tuulivoimapuistot.



• Nämä ovat ensimmäiset sopimukset, jotka Statkraft on solminut Suomessa Aquila Capitalin kanssa, joka kuuluu sen pitkäaikaisiin pohjoismaisiin kumppaneihin.



(Oslo, 30. elokuuta 2021) Statkraft, Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja, ja Aquila Capital, saksalainen pääomasijoittaja, ovat solmineet ensimmäiset sähkönhankintasopimuksensa Suomessa.



Nämä pitkäaikaiset hankintasopimukset astuvat voimaan vuonna 2022, ja niiden mukaisesti Aquila Capital toimittaa Statkraftille 100-prosenttisesti ympäristöystävällistä sähköä kahdesta tuulivoimapuistosta kilpailukykyiseen hintaan. Tuulivoimapuistot ovat tällä hetkellä rakennusvaiheessa, ja niiden odotetaan valmistuvan loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Kun tuulivoimapuistot ovat valmistuneet, niiden tehon kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 111,6 MW. Sähköverkkoon liitettyinä näiden tuulivoimapuistojen odotetaan tuottavan yli 350 GWh tuulivoimaenergiaa vuodessa.

”Toimitamme tuulivoimapuistojen tuottamaa energiaa teollisille ja kaupallisille asiakkaillemme. Olemme ylpeitä voidessamme vastata uusiutuvan energian ostajien erityistarpeisiin. Aquila Capitalin kanssa solmittujen sopimusten avulla voimme täyttää nämä tarpeet, nyt myös Suomessa”, sanoo Arne Kolbeinstveit Wist, Head of Origination and Portfolio Management Nordics at Statkraft.



Aquila Capital ja Statkraft ovat toimineet yhteistyössä Pohjoismaissa monien vuosien ajan. Tuloksena on ollut merkittäviä liiketoimia, kuten Aquilan toteuttama Småkraft AS:n hankinta vuonna 2015. Solmittuaan ensimmäisen sopimuksensa Espanjassa aiemmin tänä vuonna Statkraft ja Aquila Capital jatkavat nyt yhteistyötään laajentamalla toimintaansa Suomen markkinoille.



”Olemme erittäin tyytyväisiä näiden sähkönhankintasopimusten solmimisesta pitkäaikaisen strategisen kumppanimme Statkraftin kanssa. Näiden sopimusten avulla voimme jatkaa laajentamista uusiutuvien energialähteiden alalla Suomessa, mikä tukee tavoitettamme edistää energiasiirtymää”, sanoo Lars Haavik, Director of Power Markets Nordics at Aquila Capital.



Tietoa Statkraftista



Statkraft on kansainvälisesti johtava yhtiö vesivoiman alalla sekä Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja. Konserni tuottaa vesivoimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja kaasuvoimaa sekä toimittaa kaukolämpöä. Statkraft on globaali yhtiö energiamarkkinoiden alalla. Statkraft työllistää 4600 henkilöä 18 eri maassa.



Tietoa Aquila Capitalista



Aquila Capital on sijoitus- ja teollisuuden kehittämisyhtiö, joka on keskittynyt keskeisten varojen tuottamiseen ja hallintaan asiakkaidensa puolesta. Sijoittamalla puhtaaseen energiaan ja kestävään infrastruktuuriin Aquila Capital edistää maailmanlaajuista energiasiirtymää ja vahvistaa maailman infrastruktuurin perustaa. Yhtiö hankkii, kehittää ja hallitsee näitä keskeisiä varoja kattaen koko arvoketjun ja eliniän. Tällä hetkellä Aquila Capital hallinnoi noin 13 miljardin euron arvosta varoja yhteisösijoittajien puolesta maailmanlaajuisesti. Yhtiö työllistää noin 600 työntekijää 48:sta eri maasta, ja sillä on 15 toimipistettä 13:ssa eri maassa eri puolilla maailmaa.

