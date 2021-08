Statkraft inngår kraftavtaler med Aquila Capital for to finske vindparker

English Norwegian Swedish Finnish

Elektrisiteten i de to kraftkjøpsavtalene (PPAene) er 100% fornybar, produsert i de to finske vindparkene Mastokangas (68,4 MW) og Korkeakangas (43,2 MW) som begge er under bygging.



Avtalene er de første Statkraft har signert i Finland med Aquila Capital, en mangeårig strategisk partner i Norden.

(Oslo, 30. august 2021) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi og det tyske investeringsselskapet Aquila Capital har signert sine første kraftkjøpsavtaler (PPA) i Finland.

De to langsiktige kraftkjøpsavtalene trer i kraft i 2022 og innebærer at Aquila Capital vil levere 100% grønn strøm til Statkraft fra to nye vindparker på konkurransedyktig priser. Begge vindparkene er under bygging og forventes ferdigstilt i henholdsvis slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Parkene vil få en samlet installert effekt på 111,6 MW og produsere mer enn 350 GWh per år.

- Kraftvolumet fra vindparkene vil bli benyttet til å forsyne våre industrielle og kommersielle kunder. Vi er opptatt av å tilfredsstille kundenes individuelle ønsker og behov og disse avtalene med Aquila gjør det mulig å tilby skreddersydde produkter også til finske kunder, sier Arne Kolbeinstveit Wist, Leder for Origination og Porteføljeforvaltning Norden i Statkraft.

Aquila Capitals samarbeid med Statkraft i Norden har pågått i mange år og har resultert i viktige transaksjoner som f.eks salget av Småkraft AS til Aquila i 2015. Tidligere i år signerte partene sin første PPA i Spania og nå fortsetter samarbeidet i det finske markedet.



- Vi er veldig fornøyde med å ha signert disse PPAene med vår mangeårige strategiske partner Statkraft. Avtalene gjør det mulig å fortsette ekspansjonen innen fornybar energi i Finland, i tråd med vår ambisjon om å drive det grønne skiftet framover, sier Lars Haavik, direktør for Nordisk kraft i Aquila Capital.



Om Statkraft



Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 18 land.

Om Aquila Capital



Aquila Capital er et investerings- og industriutviklingsselskap, fokuserte på å utvikle og forvalte viktige eiendeler på vegne av kunder. Ved å investere i fornybar energi og bærekraftig infrastruktur, bidrar Aquila Capital til den globale energiomstillingen og styrker verdens infrastruktur. Selskapet initierer, utvikler og forvalter disse viktige eiendelene gjennom hele verdikjeden og levetiden. For tiden forvalter Aquila Capital rundt 13 milliarder euro på vegne av institusjonelle investorer fra hele verden. Selskapet har rundt 600 ansatte fra 48 nasjoner, og opererer fra 15 kontorer i 13 land over hele verden.

For mer informasjon, vennligst kontakt:



Lars Magnus Günther, Pressetalsperson, Statkraft AS

Tel.: +47 91241636

E-post: lars.gunther@statkraft.com

Eliza De Waard, Kommunikasjonsdirektør, Aquila Capital

Tel.: +49 (0)40 875050 101

E-post: eliza.dewaard@aquila-capital.com