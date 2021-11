GURU Organic Energy présente une nouvelle innovation naturelle : GURU Guayusa à saveur de punch tropical

English French

GURU Guayusa Punch Tropical, une boisson énergisante biologique naturelle riche en saveur fruitée procurant une stimulation soutenue.





Cette boisson procure de la Bonne Énergie avec seulement 50 calories par canette et est maintenant disponible dans la plupart des dépanneurs et épiceries du Québec.





GURU Guayusa Punch Tropical représente le deuxième produit innovateur lancé par GURU depuis son inscription au TSX en novembre 2020.

MONTRÉAL, 08 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse d'annoncer l'ajout de GURU Guayusa Punch Tropical (prononcé gwa-you-sa) à sa famille grandissante de boissons énergisantes naturelles. Inspiré par le peuple Jivaro de l'Équateur et concocté au Québec, au Canada, le GURU Guayusa Punch Tropical est infusé d'ingrédients naturels et biologiques qui rehaussent l'énergie.

« L'innovation fait partie intégrante de notre stratégie de croissance. Nous sommes très enthousiastes de procéder au lancement de ce nouveau produit, qui constitue une nouvelle étape dans la consolidation de notre position de leader sur le marché des boissons énergisantes biologiques naturelles, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « L'année dernière, nous avons lancé Yerba Maté et Matcha l'année d'avant, qui sont tous deux devenus des produits de premier plan, grâce à une forte demande pour leurs ingrédients sains à base de plantes et leurs délicieuses saveurs. Nous introduisons maintenant Guayusa Punch Tropical, qui viendra compléter notre gamme croissante de boissons énergisantes biologiques différenciées qui procurent une bonne énergie, et qui a déjà suscité un vif intérêt lors de nos activités de pré-lancement. »

« Nous sommes ravis d'ajouter cette plante ancestrale à notre éventail de produits botaniques, dans le cadre de notre lutte contre toutes les boissons énergisantes chimiques disponibles sur le marché, » a déclaré Luc Martin-Privat, Pharm. D - druide de GURU et vice-président, recherche et développement et innovation. « Conformément à la mission de GURU, qui consiste à faire le ménage dans l'industrie des boissons énergisantes, nous sommes constamment à l'affût de nouveaux ingrédients énergisants provenant du monde entier. Fabriqué à partir du Guayusa, une super-feuille aux propriétés énergisantes et antioxydantes naturelles, et combiné aux riches saveurs du fruit de la passion, de la goyave, du fruit du jacquier et d'une touche rafraîchissante de clémentine, notre nouveau GURU Guayusa Punch Tropical a non seulement un goût délicieux, mais crée également une stimulation douce, équilibrée et soutenue, sans pic ni crash. »

Avec le Guayusa Punch Tropical, GURU a également introduit un nouveau mélange d'édulcorants entièrement naturels composé de stévia biologique et de fruit des moines pour obtenir un goût plus rond, qui, combiné au sucre de canne, permet de réduire les calories à seulement 50 calories par canette, soit trois fois moins de calories et de sucre que la concurrence.

GURU Guayusa Punch Tropical : inspiré par les Jivaros

Le peuple Jivaro a longtemps été considéré comme de redoutables guerriers. À l'époque de l'expansion de l'Empire inca, les Jivaros se sont battus pour échapper au contrôle des Incas, et plus tard, contre les conquistadors espagnols, lors de leur conquête de l'Amérique du Sud. La super-feuille de Guayusa, qui provient d'un petit arbre poussant dans la forêt équatorienne, est devenue l'arme secrète des Jivaros. Elle était utilisée comme thé par les gardiens pour rester éveillés la nuit, et faisait également partie de leur rituel matinal lorsqu'ils se préparaient au combat. Aujourd'hui, le Guayusa fait toujours partie de la vie quotidienne, consommé comme substitut du thé ou du café, et reconnu pour stimuler l'énergie physique, augmenter la clarté mentale et la vigilance, ainsi que pour ses propriétés antioxydantes.

GURU Guayusa Punch Tropical est maintenant disponible dans la plupart des dépanneurs et épiceries du Québec, par l'entremise de PepsiCo® Canada Breuvages, le partenaire de distribution canadien exclusif de GURU, et sera disponible dans les autres provinces canadiennes au printemps de 2022.

Visionnez notre publicité de lancement.

À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten – et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives à nos convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un certain moment dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc averti que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l’incertitude continue sur les marchés financiers; un ralentissement économique; des changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques; la pandémie de la COVID-19; les fluctuations des taux de change; une concurrence accrue; la dépendance aux boissons énergisantes comme seule source de revenus; les changements dans les préférences des consommateurs; l'évolution du paysage de la vente au détail; des changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; la dépendance à l'égard des co-emballeurs pour la fabrication de nos produits; notre capacité à maintenir de bonnes relations avec nos clients existants; les augmentations de coûts et/ou les pénuries de matières premières, d'ingrédients, de carburant et/ou de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour nos produits; la perte de droits de propriété intellectuelle; notre capacité à conserver la haute direction ou à maintenir l'image de marque ou la qualité des produits; les changements climatiques; notre capacité à réaliser et à gérer la croissance; les conflits d'intérêts; les litiges; et les événements catastrophiques. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis des mises en garde susmentionnées, et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, chef de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca

Des photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

