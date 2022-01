Statkraft bygger 80 MW vindkraftprosjekt i Brasil

English Norwegian

(Florianopolis/Oslo, 14. januar 2022) Statkraft er klare til å starte byggingen av vindkraftprosjektet Morro do Cruzeiro nordøst i Brasil, etter at selskapet nylig signerte avtalen om turbinleveranser til det nye prosjektet med tyske Nordex.

Morro do Cruzeiro er et greenfield vindprosjekt utviklet av Statkraft i Brasil. Prosjektet består av to vindparker, 14 turbiner og har en samlet installert effekt på 80 MW. Vindparkene ligger i delstaten Bahia, nær Statkrafts eksisterende vindparker i Brasil.

Byggingen starter i juni 2022. De første vindturbinene er ventet å produsere strøm fra oktober 2023 og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2024. Prosjektet vil benytte turbintypen Nordex N163/5,7 MW.

De svært gode vindforholdene i området gjør at vindparkene vil produsere 386 GWh fornybar energi per år, nok til å forsyne mer enn 190 000 brasilianske hjem. Den fornybare energiproduksjonen vil delvis bli solgt på kontrakter vunnet i den offentlige auksjonen i fjor høst. Resten av energien vil bli solgt i det frie markedet.

- Statkrafts ambisjon i Brasil er å være en betydelig utvikler og operatør av vann-, vind- og solkraft. Våre to vindprosjekter i landet, Morro do Cruzeiro og Ventos de Santa Eugenia vil sammen bidra betydelig til å nå Statkrafts mål om å utvikle 6 GW vindkraft globalt innen 2025, sier konserndirektør for internasjonal kraft, Jürgen Tzschoppe.

Brasil er hovedsakelig et vannkraftland, men vindkraft utgjør allerede en andel på 11 prosent av den totale kraftproduksjonen. Innen 2026 er vindkraften i Brasil ventet vokse fra rundt 21 000 til 32 000 MW installert effekt, ifølge den brasilianske vindkraftforeningen ABEEólica.

Statkraft har vært til stede i Brasil siden 2012 og har i dag en portefølje på 18 vind- og vannkraftverk med en samlet installert effekt på 450 MW. Utbyggingen av vindprosjektene Morro do Cruzeiro (80 MW) og Ventos de Santa Eugenia (520 MW), som allerede er under bygging, vil mer enn doble selskapets installerte effekt i Brasil til 1050 MW.

