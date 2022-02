Inbjudan till audiocast med telefonkonferens i samband med Eolus bokslutskommuniké 2021

English Swedish

Hässleholm den 14 februari 2022

Eolus Vind AB:s bokslutskommuniké för 2021 offentliggörs fredagen den 18 februari 2022 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en audiocast med telefonkonferens på engelska där kommunikén presenteras av VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson. I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telekonferensen eller skriftligen via webbsändningen.

Önskar du delta via telekonferens klickar du på länken nedan för inringningsdetaljer.

https://financialhearings.com/event/44081



Presentationen kan också följas live på

https://tv.streamfabriken.com/eolus-q4-2021/register



För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.



Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.



För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com



