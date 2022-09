Kapitalforhøjelse ved konvertering af obligationer til aktier

English Danish

Som det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 16/2022 af 1. september 2022, har 24 obligationsejere valgt at konvertere obligationer for i alt 66.130.745,74 DKK til FirstFarms aktier.

Der udstedes som følge heraf pr. 30. september 2022 i alt 1.211.889 aktier á 10 DKK, svarende til en kapitalforhøjelse på 12.118.890 DKK. 404.306 aktier udstedes til kurs 49,21 og 807.583 aktier udstedes til kurs 57,25.

Selskabets nye kapital udgør herefter 93.922.770 DKK.

Følgende nærtstående parter konverterer obligationer: Thoraso ApS (nærtstående til bestyrelsesformand Henrik Hougaard) konverterer obligationer for henholdsvis 19.896.000,00 DKK til kurs 49,21 og 19.338.983,05 DKK til kurs 57,25. Herudover konverterer næstformand Asbjørn Børsting obligationer for 816.949,15 DKK til kurs 57,25.

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

