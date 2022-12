Finnish English

Sievi Capital Oyj lakkauttaa suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmänsä

Sievi Capital Oyj:n (”Sievi Capital”) hallitus on päättänyt lakkauttaa yhtiön maaliskuussa 2020 perustaman suoriteperusteisen avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän. Hallitus on osakepalkkiojärjestelmän lakkauttamisen yhteydessä päättänyt maksaa sen perusteella käynnistettyihin LTI 2020–2022 ja LTI 2021–2023 -kannustinohjelmiin osallistuneille avainhenkilöille käteispalkkion osakepalkkiojärjestelmän lakkauttamiseen päättyneiltä ansaintajaksoilta. Ohjelman lakkauttamisen perusteella maksettavien käteispalkkioiden kokonaismäärä on noin 0,1 miljoonaa euroa. Käteispalkkiot maksetaan Sievi Capitalin tilikauden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Osakepalkkiojärjestelmän lakkauttaminen liittyy Sievi Capitalin 15.12.2022 tiedottamaan strategiamuutokseen, jonka seurauksena yhtiön hallitus on katsonut, ettei maaliskuussa 2020 perustetun osakepalkkiojärjestelmän jatkaminen ole enää perusteltua.

