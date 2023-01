FirstFarms A/S opjusterer og præciserer forventningerne til årets resultat

English Danish

Som en følge af tiltagende bedre markedsforhold for grise samt stabile og gode markedsforhold for afgrøder og mælk i Q4, 2022, opjusterer FirstFarms A/S forventningerne til årets resultat.

De udmeldte forventninger på EBITDA og EBIT løftes med henholdsvis 30 mDKK og 25 mDKK i bunden af de udmeldte forventninger samt 10 mDKK og 5 mDKK i toppen. Spændet indsnævres således med 20 mDKK til et EBITDA på 140-150 mDKK mod tidligere 110-140 mDKK og EBIT på 90-100 mDKK mod tidligere 65-95 mDKK, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 24/2022.

Selskabet forventer, at 2022-resultatet bliver historisk godt.

“Vi har oplevet historisk høje priser på mælk og afgrøder og senest har priserne på grise også nået et bedre niveau. Griseproduktionen er dog ramt af høje omkostninger, men det opvejer den effektivitet og cirkularitet, vi har fået oparbejdet i produktionen,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Udmeldte forventninger til 2022

mDKK



EBITDA



EBIT 23. januar 2023 (selskabsmeddelelse nr. 1)

2. november 2022 (selskabsmeddelelse nr. 24)

24. august 2022 (selskabsmeddelelse nr. 15)

23. marts 2022 (selskabsmeddelelse nr. 3) 140-150

110-140

90-130

80-120 90-100

65-95

45-85

35-75



