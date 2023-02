Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2022

English Swedish

Hässleholm 2023-02-16

1 oktober–31 december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 366 (1 009) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 27 (-4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (-9) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 41 (-7) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 (-0,20) SEK.

Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.

1 januari–31 december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 2 356 (2 614) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 80 (-25) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 109 (-40) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 116 (-24) MSEK, varav -5 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,74) SEK.

Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

I oktober sålde Eolus ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har erhållit en första betalning om 12 miljoner USD.

Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde befattningen 24 oktober 2022.

Eolus rekryterade Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av koncernens ledningsgrupp. Christer tillträdde den 1 februari 2023.

Eolus och Simply Blue Group tecknade avtal om att tillsammans utveckla fyra havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön

via ett joint venture kallat SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus.

via ett joint venture kallat SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus. Undersökningstillstånd erhölls för de två havsbaserade vindkraftsparkerna Wellamo och Tuulia i Finland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture.

Koncernens resultat i korthet Q4 Q4 12 månader 12 månader Enhet 2022 2021 2022 2021 Nettoomsättning MSEK 366 1 009 2 356 2 614 Rörelseresultat MSEK 27 -4 80 -25 Resultat före skatt MSEK 58 -9 109 -40 Periodens resultat MSEK 41 -7 116 -24 Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 1,66 -0,20 -0,22 -0,74 Eget kapital per aktie SEK 39,47 39,50 39,47 39,50 Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -139 -381 -191 -97 Balansomslutning MSEK 1 919 1 885 1 919 1 885 Nettoskuld - /nettokassa + MSEK 258 439 258 439 Orderstock per balansdagen MSEK 1 329 1 793 1 329 1 793 Energianläggningar i etableringsfas MW 794 737 794 737 Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47 Projektportfölj MW 21 880 13 823 21 880 13 823 Förvaltade energianläggningar MW 882 914 882 914 Soliditet % 54 67 54 67 Avkastning på eget kapital efter skatt* % neg neg neg neg

Presentation av rapporten

Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning

Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:

https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2022

Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens

Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009601

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15

Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77

Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Bilaga