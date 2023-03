Årsrapport 2022: Fremgang på alle væsentlige parametre

English Danish

FirstFarms A/S leverer det bedste resultat siden børsnoteringen i 2006 og fremgang for 7. år i træk.

FirstFarms har i 2022 realiseret:

o En omsætning på 418 mDKK (2021: 370 mDKK)

o Et EBITDA på 147 mDKK (2021: 114 mDKK)

o Et EBIT på 96 mDKK (2021: 70 mDKK)

o Et resultat før skat på 84 mDKK (2021: 46 mDKK)

Egenkapitalen er øget fra 530 mDKK til 683 mDKK. Den samlede styrkelse af kapitalen beløber sig til 153 mDKK. Koncernen ender således med en soliditetsgrad på 51% ved udgangen af 2022.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 og indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 0,95 DKK pr. aktie, til selskabets aktionærer.

2022 gik FirstFarms’ vej

Det tilfredsstillende og væsentligt forbedrede resultat for 2022 er en realitet på trods af uforudsigelige markedsforhold, tørke og høj inflation. Resultatet er drevet af rekordhøje mælke- og afgrødepriser, fornuftige grisepriser, høj effektivitet, risikospredning og dygtige medarbejdere.

”De gode priser for vores produkter understøttes af tiltagene, velfungerende cirkulær drift og en høj effektivitet i alle driftsgrene. Samtidig leverede alle medarbejdere og ledere endnu engang en dedikeret indsats,” siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard.

”Igen viser vores strategiske beslutning om risikospredning geografisk og på driftsgrene at være af væsentlig betydning for vores resultat og den værdi vi skaber for koncernen og vores aktionærer. F.eks. var høstudbyttet i Rumænien utilfredsstillende på grund af tørke, men vi udnyttede alligevel de høje priser i markedet for afgrøder, da høstudbyttet i Tjekkiet og Slovakiet samlet set var på et tilfredsstillende niveau,” fortsætter Anders H. Nørgaard og understreger:

”Fortsat risikospredning er en af nøglerne til fremtidig vækst og dermed yderligere værdiskabelse.”

Stor aktivitet

2022 var et år med stor aktivitet. Bl.a.:

FirstFarms erhvervede afgrødeproduktionen FirstFarms HunAgro (tidligere Try-Béta) – en klar styrkelse af den cirkulære drift i Ungarn.

FirstFarms igangsatte byggeriet af to nye griseproduktioner ligeledes i Ungarn. Byggeriet er ved at være afsluttet og tages i brug i maj 2023.

FirstFarms indviede et nyt 12.000 tons moderne afgrødeanlæg i Slovakiet.





FirstFarms indledte desuden flere solcelleprojekter – startskuddet på en omstilling til grøn energi, der skal gøre koncernen så energi-bæredygtig som mulig.

Forventninger til 2023

FirstFarms forventer et stabilt 2023 og et tilfredsstillende resultat med et EBITDA på 90-120 mDKK og et EBIT på 45-75 mDKK mod et realiseret EBITDA på 147 mDKK og et EBIT på 96 mDKK i 2022.

Succes i 2023 afhænger af evnen til fortsat at levere høj effektivitet og produktivitet i hele driften, samt salgspriser på under niveau af realiseret i 2022. Fokus vil være på at skabe mest mulig værdi i den cirkulære drift og værdikæderne omkring FirstFarms’ produkter.

Det forventes at koncernen vil blive udfordret af høje indkøbspriser i markproduktionen og et generelt højt omkostningsniveau i forhold til 2022. Samtidigt er resultatet negativt påvirket af indkøringsomkostninger af udvidelsen af griseproduktionen i Ungarn. Produktionen er fuldt indkørt med udgangen af 2023.

Arbejdet mod et mere bæredygtigt landbrug fortsætter, og vores grønne omstilling intensiveres.

FirstFarms har som mål at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer, og ambitionen hedder fortsat vækst.



FirstFarms’ årsrapport kan ses i sin fulde længde i vedhæftede fil.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.



Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftede filer