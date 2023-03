Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2022

English Estonian

2022. aasta oli ettevõtte edukaim

2022. aasta oli Admiralsi 22 tegevusaasta edukaim. Ettevõte saavutas nii kauplemistegevuse netotulu, puhaskasumi kui aktiivsete klientide rekordi, omandas litsentsid Lõuna-Aafrikas ja Kanadas ning jätkas tugevalt 2030 visiooni strateegilist ellu viimist, et võimaldada finantsvabadust 10 miljonile inimesele.

Admiral Markets AS kauplemistegevuse netotulu 44,3 miljonit eurot (2021: 20,5 miljonit eurot)

Admiral Markets AS puhaskasum 24,8 miljonit eurot (2021: 0,9 miljonit eurot)

“Globaalse FinTechi kogukonnana on Admirals alati seisnud väärtuste eest, mis ühendavad inimesi ja kultuure kõikjal maailmas. Finantsvabadus on inimkonna üks järgmistest suurtest eesmärkidest ning usume, et see peaks olema kättesaadav kõigile ja kõikjal. Meie eesmärk on olla inimese usaldusväärne finantspartner sellel teekonnal,” ütles Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov.

„Admiralsi visioon on olla ülemaailmne teerajaja rahalise kaasatuse vallas, et võimaldada inimestele mugavat ligipääsu taskukohastele ja turvalistele finantstoodetele ning -teenustele nende vajadustele vastava keskkonna kaudu. Selline lähenemine ei kõnele ainult tulevikust, vaid kirjeldab juba olemasoleva strateegia elluviimist globaalse finantskeskusena. Oleme kiired, paindlikud ja julged, millest kõnelevad meie rekordtulemused möödunud aastal,” lisas Bogatenkov.

Admiral Markets AS-i tegevjuhi sõnul laiendas ettevõte oma ülemaailmset kohalolekut Lõuna-Aafrikasse ja Kanadasse ning tänaseks usaldavad ettevõtet kliendid kõigil mandritel. “Oleme loonud tugeva kultuurideülese meeskonna, mis tegutseb 18 erinevas paigas üle maailma. Oleme globaalne, ent kohaliku fookusega ettevõte. Tegutseme selle nimel, et Admirals pakuks praegustele ja tulevastele klientidele parimat kombinatsiooni toodetest ja kliendikogemusest kõigis maailma geograafilistes piirkondades ning kanalites,” tutvustas Bogatenkov.

Üks ettevõtte edu alustest on Admiralsi mobiilirakendus, mis on ainulaadne, turvaline ja kliendisõbralik tööriist laias finantsmaailmas navigeerimiseks 10 erinevas keeles. “Uus käivitatud investeerimis- ja kauplemisplatvorm laob vundamenti tulevikuks. Meie äri toimub pandeemiaeelse ajaga sarnases täismahus. Oleme tugevalt keskendunud IT ja infrastruktuuri arendamisele, tagades, et pidevad investeeringud teadus- ja arendustegevusse võimaldaksid edasist kasvu. Hoiame sammu AI võimaluste lõputu integreerimisega ja masinõppe arenguga, mis võimaldavad uut arengut tehnoloogilises jõudluses. Meie süsteemid toimivad tõrgeteta, turvaliselt ja järgides kõrgeimaid võimalikke standardeid,” ütles Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov.

“Peame mõtlema keskkonnale, tegudele ja mõjule, mida globaalse ettevõttena loome. Oleme alati rõhutanud, kui oluline on jagada oma edu organisatsioonide ja algatustega, kes vajavad toetust. Pidevalt muutuvas maailmas oleme jätkuvalt pühendunud globaalse FinTechi kogukonna edendamisele,“ märkis tegevjuht.

Finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 12/31/2022 12/31/2021 Varad Nõuded krediidiasutustele 20 111 4 696 Nõuded investeerimisühingutele 13 266 18 292 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 7 933 9 998 Laenud ja nõuded 34 634 16 097 Varud 48 48 Muud varad 2 230 1 903 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 850 1 644 Kasutusõigusega vara 2 684 3 147 Immateriaalne põhivara 3 095 3 070 Varad kokku 90 031 63 075 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 214 637 Võlad ja ettemaksed 4 350 1 381 Allutatud võlakirjad 1 827 1 827 Rendikohustis 2 949 3 375 Kohustused kokku 9 340 7 220 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 77 846 53 010 Omakapital kokku 80 691 55 855 Kohustused ja omakapital kokku 90 031 63 075 Koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 2022 2021 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 70 462 36 882 Vahendustasu tulu 1 880 1 935 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -28 832 -18 439 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 753 156 Muud kauplemistegevusega seotud kulud 0 -4 Kauplemistegevuse netotulu 44 263 20 530 Muud samalaadsed intressitulud 137 185 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 698 251 Intressikulu -210 -229 Muud tulud 528 2 624 Muud kulud -10 -52 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest 1 130 867 Netokasum/(-kahjum) õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -362 -349 Tööjõukulud -4 828 -4 638 Tegevuskulud -14 826 -16 482 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -1 202 -687 Kasutusõigusega vara kulum -483 -533 Kasum (kahjum) enne tulumaksu 24 835 1 487 Tulumaks 0 -567 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 24 835 920 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 24 835 920 Puhaskasum (-kahjum) ja lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta 61,47 2,28

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/

Admiralsist:

Admirals on üks maailma juhtivaid FinTechi ettevõtteid, mille peakontor asub Eestis. Admirals on finantskeskus, mis muudab isikliku rahanduse läbipaistvaks, mugavaks ning kättesaadavaks kõigile ja kõikjal, pakkudes võimalust siseneda nii algajal kui kogenud eksperdil globaalsetele finantsturgudele. Täna on Admirals üks Eesti kõige rahvusvahelisemaid ettevõtteid, asudes füüsiliste esindustega 18 riigis üle maailma. Admirals on pühendunud tugeva globaalse meeskonna loomisele maailma uutes piirkondades. Admiralsi pikaajaline missioon on võimaldada aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele.

Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764







