Finnish English

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote

3.4.2023 klo 10.00

Lauri Veijalainen on nimitetty Sievi Capitalin toimitusjohtajaksi

Sievi Capital Oyj:n hallitus on nimittänyt Lauri Veijalaisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2023 alkaen. Sievi Capitalin väliaikainen toimitusjohtaja Ville Nikulainen jatkaa tehtävässään 31.7.2023 asti. Lauri Veijalaisella (s. 1968), LuK, MBA, on monipuolinen kokemus muun muassa pörssiyhtiön johtotehtävistä. Hän on toiminut East Office of Finnish Industries Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2019. Vuosina 2010–2019 Veijalainen toimi Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana, talousjohtajana ja konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtajana. Veijalainen toimii 1.8.2023 alkaen myös Sievi Capitalin kohdeyhtiö Indoor Groupin toimitusjohtajana, minkä lisäksi hän tulee osallistumaan Sievi Capitalin kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn.

”Lauri Veijalainen on kokenut johtaja, jolla on vakuuttavat näytöt pörssiyhtiön ylimmistä johtotehtävistä, vahva talousosaaminen ja monipuolista toimialakokemusta. Hänen profiilinsa sopii erinomaisesti Sievi Capitalin ja sen kohdeyhtiöiden kehittämiseen yhtiön uuden strategian mukaisesti. Uskomme, että Laurilla on erinomaiset edellytykset johtaa Sievi Capitalin omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävää muutosmatkaa”, sanoo Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

”Odotan innolla Sievin tiimiin liittymistä, ja olen valmis viemään yhtiötä eteenpäin uuden strategian mukaisesti. Sievin portfoliossa on hienoja yhtiöitä ja arvostettuja brändejä”, sanoo Lauri Veijalainen.

SIEVI CAPITAL OYJ

Juha Karttunen

hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA:

hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Olemme muutosmatkalla pääomasijoitusyhtiöstä kohti monialakonsernia. Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on muuttua kohdeyhtiömme KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.