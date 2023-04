Finnish English

Sievi Capital Oyj

Lehdistötiedote 6.4.2023 klo 10.30

Sievi Capitalin kohdeyhtiö HTJ laajenee liiketoimintakaupalla

Sievi Capitalin kohdeyhtiö HTJ Holding Oy (”HTJ”) on tänään, tytäryhtiönsä Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kautta, ostanut FinestCon Oy:n liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan myötä HTJ:n talonrakennuttamisen palvelut laajentuvat Jyväskylän ja Kuopion alueille, missä yritys toimii entuudestaan infrastruktuurihankkeiden parissa.

FinestCon on rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtotehtäviin erikoistunut asiantuntijayritys, joka palvelee sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaita pääsääntöisesti talonrakennushankkeissa. Yhtiöllä on myös merkittäviä tuulivoimalahankkeita. FinestCon työllistää tällä hetkellä viisi henkilöä. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin miljoona euroa.

”HTJ on johtava riippumaton rakennuttamisen asiantuntija Suomessa, ja kauppa vahvistaa asemaamme entisestään. Kaupan ansioista voimme palvella talonrakennuttamisen asiakkaitamme yhä laajemmalla maantieteellisellä alueella. On myös hienoa saada yritykseemme lisää projektinjohtopalveluiden ja tuulivoimarakentamisen osaamista, jota FinestConin kokeneilta asiantuntijoilta löytyy runsaasti”, sanoo HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola.

