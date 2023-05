Finnish English

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 4.5.2023 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2023

Fokus liiketoimintojen tehokkuudessa ja strategiamuutoksen valmistelussa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2023 tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Tammi–maaliskuu 2023

Liikevoitto oli -2,8 (-2,9) milj. euroa

Tilikauden tulos oli -2,4 (-2,4) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,04 (-0,04) euroa

Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,42 (1,57) euroa

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -9,5 (14,6) %

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 16,8 (10,3) %

Ville Nikulainen aloitti Sievi Capitalin väliaikaisena toimitusjohtajana maaliskuussa

Katsauskauden päättymisen jälkeen Lauri Veijalainen nimitettiin Sievi Capitalin vakituiseksi toimitusjohtajaksi ja hän aloittaa tehtävässä elokuussa

Katsauskauden päättymisen jälkeen HTJ toteutti liiketoimintaoston



Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.



Toimitusjohtaja Ville Nikulainen:

”Aloitin Sievi Capitalin väliaikaisena toimitusjohtajana maaliskuussa hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Olemme ryhtyneet valmisteluihin ja käärineet hihat joulukuussa julkaistun uuden strategian muutosmatkalle. Tähän sisältyy kuluvana vuonna keskeisesti muun muassa yhtiön raportoinnin muuttaminen. Yhtiöjärjestysmuutosten tullessa yhtiökokouksessa hyväksytyksi, yhdistelemme kohdeyhtiöidemme luvut jatkossa rivi riviltä monialakonsernin tapaan.

Monet kohdeyhtiöistämme jatkavat liiketoimintojensa tehostamistoimenpiteitä vuonna 2023. Tämä on myös osaltaan heijastunut yhtiöiden kehityksessä, sillä neljä yhtiötä viidestä onnistui parantamaan tulostaan vertailukaudesta. KH-Koneet Groupin tuloskehitys oli vahvalla tasolla, mitä tuki etenkin vuokrausmarkkinan hyvä kysyntä. Logistikaksen liikevaihto kasvoi selvästi ja käyttökate parani peräti 130 % vertailukaudesta. Yhtiön näkymät ovat suotuisat ja palveluiden kysyntä hyvällä tasolla. HTJ:n liikevaihto kasvoi selvästi, mutta käyttökate jäi hieman alle vertailukauden.

Indoor Groupin vuosi alkoi kaksijakoisesti. Kauppa ei käynyt vielä tavanomaiseen tapaan, mutta yhtiö onnistui kuitenkin parantamaan tulostaan vertailukaudesta. Nordic Rescue Groupin tuloskehitys parani tappiollisen pelastusnosturiliiketoiminnan poistuttua konsernista. Yhtiö keskittyy nyt Sauruksen ja Sala Brandin liiketoimintoihin.

Sievi Capitalin ensimmäisen neljänneksen tulos jäi tappiolliseksi johtuen laskennallisista arvonmuutoksista, joihin vaikutti etenkin Indoor Group -sijoituksen negatiivinen arvonmuutos. Viimeisen vuoden aikana ei ole realisoitunut tuottoja kohdeyhtiöistä, minkä myötä oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta jäi negatiiviseksi ja oli katsauskauden lopussa -9,5 %.

Sievi Capitalin organisaatio vahvistuu elokuussa, kun Lauri Veijalainen aloittaa yhtiön vakituisena toimitusjohtajana. Laurilla on erinomaiset edellytykset tukea kohdeyhtiöitä niiden kehityksessä sekä johtaa Sievi Capitalin strategista muutosmatkaa kohti teollista konsernia.”

Tulevaisuuden näkymät

15.12.2022 tiedotetun strategiauudistuksen myötä Sievi Capital muuttaa toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi vuoden 2023 aikana. Sievi Capitalin strategiaan ei enää jatkossa kuulu pääomasijoitusten tekeminen uusille toimialoille. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista kohdeyhtiöistä. Muiden sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua muiden sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia ja Ukrainan sodan vaikutukset lisäävät epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin pääomasijoitustoiminnan taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2023 tuloskehityksestä. Sievi Capitalin uudesta strategiasta ja myös taloudellisista tavoitteista tullaan kertomaan tarkemmin syksyllä 2023 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Ville Nikulainen

toimitusjohtaja

