Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj

Hässleholm 2023-05-04

Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson.



I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning

Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:

https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-2023

Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens

Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200758

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70–265 16 15

Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon (0)761–16 71 99





