Finnish English

KH Group Oyj

Pörssitiedote 9.5.2023 klo 11.15

Sievi Capital Oyj:n uusi toiminimi KH Group Oyj on rekisteröity kaupparekisteriin

Sievi Capital Oyj:n 4.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen KH Group Oyj:ksi, englanniksi KH Group Plc. Nimenmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 9.5.2023. Yhtiön toimialaa on samalla muutettu yhtiön 15.12.2022 julkistaman strategiamuutoksen seurauksena.

Yhtiön nimi arvo-osuusjärjestelmässä ja pörssin kaupankäyntijärjestelmässä muuttuu 10.5.2023. Osakkeen nykyinen kaupankäyntitunnus SIEVI muuttuu toiminimen muutoksen seurauksena, ja 10.5.2023 alkaen yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on KHG.

Uudet perustiedot:

Yhtiön uusi nimi: KH Group Oyj

Uusi kaupankäyntitunnus: KHG

Uusi liikkeeseenlaskijatunnus: KHG

ISIN-koodi: FI0009008924

Order book id: 24348

KH GROUP OYJ

Ville Nikulainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.