Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2023

Hässleholm 2023-05-11

1 januari–31 mars 2023

Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 (-138) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 (-5,55) SEK.

Under perioden färdigställdes energianläggningar med en total effekt om 400 (0) MW och överlämnades till kunder.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 825 (914) MW.

Väsentliga händelser under perioden

Vindpark Öyfjellet i Norge färdigställdes och övertogs av Øyfjellet Wind AS.

Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Göteborgs Hamn AB beslutade att förvärva fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind utanför Göteborg.

Eolus tecknade samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

Enhet Q1 2023 Q1 2022 Rullande 12 apr-mar Helår 2022 Nettoomsättning MSEK 277 432 2 201 2 356 Rörelseresultat MSEK -12 -158 227 80 Resultat före skatt MSEK -12 -159 256 109 Periodens resultat MSEK -15 -138 239 116 Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,61 -5,55 4,73 -0,22 Eget kapital per aktie SEK 38,88 34,16 38,88 39,49 Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -236 -164 -264 -191 Balansomslutning MSEK 1 951 2 021 1 951 1 919 Nettoskuld - /nettokassa + MSEK 55 345 55 258 Orderstock per balansdagen MSEK 1 118 1 195 1 118 1 329 Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 794 Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 0 400 0 Projektportfölj MW 24 477 15 904 24 477 21 880 Förvaltade energianläggningar MW 825 914 825 882 Soliditet % 53 60 53 54 Avkastning på eget kapital efter skatt % 12,9 neg 12,9 11,8

För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15

Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

OM EOLUS

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

