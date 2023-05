IBT beslutar om en företrädesemisson

English Swedish

Styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av aktier av serie A och B om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att förbereda IBT:s huvudkandidat IBP-9414 för kommersialisering och att utveckla Bolagets projekt i tidig utvecklingsfas. Företrädesemissionen genomförs till en teckningskurs om 45 kronor per ny aktie, motsvarande dagens volymviktade genomsnittskurs, med starkt stöd från Bolagets större aktieägare, som tecknar för minst cirka 50 miljoner kronor. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”), avsedd att hållas den 9 juni 2023. Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet

IBT:s styrelse har idag beslutat om Företrädesemissionen om cirka 100 miljoner kronor, under förutsättning av godkännande från Bolagsstämman som är planerad att hållas den 9 juni 2023. Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

IBT avser att använda cirka 50 miljoner kronor av nettolikviden för att förbereda sin huvudkandidat IBP-9414 för kommersiell lansering, samt att producera lanseringsvolymer.

Om Företrädesemissionen tecknas till ett högre belopp än 50 miljoner kronor kommer det överskjutande beloppet att användas för att inleda utvecklingen av ett eller fler av Bolagets tre projekt IBP-1016, IBP-1118 och IBP-1122.

Förutsatt att Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Annwall & Rothschild Investments AB, Fjärde AP-fonden, Sebastian Jahreskog och andra större befintliga aktieägare åtagit sig att teckna i Företrädesemissionen. Vidare har Unionen, AMF Fonder (för fonder under dess förvaltning), David Dangoor och andra större befintliga aktieägare uttryckt sitt stöd och sin avsikt att teckna i Företrädesemissionen. Vissa av ovan nämnda aktieägare, samt andra större aktieägare, har även förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut vid Bolagsstämman. Därutöver har Annwall & Rothschild Investments AB lämnat ett garantiåtagande om cirka 5 miljoner kronor för att säkerställa att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs minst 50 miljoner kronor. Sammanlagt omfattas minst cirka 50 miljoner kronor av åtaganden och avsikter att teckna.

Aktieägare i IBT har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt av samma aktieslag och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av samma aktieslag.

Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av Bolagsstämman kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 13 juni 2023 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 juni 2023 till och med den 29 juni 2023. Bolaget kommer att offentliggöra ett prospekt före teckningsperiodens början.

Sista dag för handel i IBT-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen förväntas vara den 9 juni 2023.





Staffan Strömberg, VD för IBT

”Jag är verkligen glad för det positiva mottagandet från våra aktieägare där åtta av de största ägarna har deklarerat att de tecknar sig i emissionen och det till en kurs som ligger i nivå med rådande aktiekurs. Det är också glädjande att några av aktieägarna kommer att teckna sig för belopp utöver sin ägarandel. Det stödet ger oss de 50 Mkr som behövs för att förbereda den kommersiella lanseringen av IBP-9414. Självklart är det min förhoppning att övriga aktieägare, tillsammans med investerare i övrigt, delar min syn på vår spännande position och de fantastiska möjligheter vi har framför oss så att vi får in ytterligare kapital och med full kraft kan påbörja utvecklingen av ett eller flera av våra andra projekt IBP-1016, IBP-1118 och IBP-1122.”

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

IBT är ett läkemedelsföretag med ett projekt i klinisk utvecklingsfas III som påverkar mikrobiomet hos för tidigt födda barn och därigenom förebygger eller behandlar sällsynta livshotande sjukdomar. IBT:s fullt finansierade ledande program heter IBP-9414 och utvecklingen inleddes 2013. I dagsläget har uppskattningsvis 85 procent av utvecklingsplanen slutförts. Ambitionen för IBP-9414 är att vara världens första godkända probiotika av farmaceutisk kvalitet med målet att förebygga livshotande sjukdomar hos för tidigt födda barn inklusive nekrotiserande enterokolit (”NEC”).

I slutet av 2023 förväntas samtliga av de 2 158 för tidigt födda barnen ha rekryterats till fas III-studien. Resultaten av fas III-studien förväntas under första halvåret 2024. I slutet av 2024 väntas en ansökan om försäljningstillstånd skickas in till FDA, följt av kommersialisering på den amerikanska marknaden i egen regi under 2025. Parallellt med FDA-ansökan planerar IBT att ansöka om godkännande i EU samt i andra strategiskt viktiga regioner. IBT uppskattar att, baserat på den nuvarande utvecklingsplanen, befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att slutföra den pivotala fas III-studien av IBP-9414 samt ansökan om marknadsgodkännande. Förberedelser för lanseringsaktiviteter bör dock inledas under 2023 för att undvika förseningar efter ett förväntat godkännande för försäljning av IBP-9414. Således krävs det ytterligare likvida medel om cirka 50 miljoner kronor för förberedelser och produktion av adekvata volymer av IBP-9414 för den kommersiella lanseringen.

I den mån Företrädesemissionen tecknas till ett högre belopp än 50 miljoner kronor kommer nettolikviden att användas till att inleda läkemedelsutvecklingen av ett eller fler av de tre projekten:

IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn.

IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn.

IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner.





Genom att utveckla dessa läkemedelskandidater har IBT potential att möta medicinska behov inom terapeutiska områden som idag saknar behandlingsalternativ.

Företrädesemissionen

Av de skäl som anges ovan har IBT:s styrelse idag beslutat, under förutsättning av Bolagsstämmans godkännande, att genomföra Företrädesemissionen om cirka 100 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

De som är registrerade som aktieägare i IBT på avstämningsdagen den 13 juni 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i proportion till sina befintliga aktieinnehav (primär företrädesrätt), varvid varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt av samma aktieslag och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av samma aktieslag. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Teckning kan även ske utan företrädesrätt, vilket framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, motsvarande den volymviktade kursen (VWAP) för IBT:s B-aktie på Nasdaq Stockholm den 16 maj 2023.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 611 932 kronor, från cirka 3 059 623 kronor till 3 671 595 kronor, genom emission av 2 245 236 nya aktier (varav 75 547 A-aktier och 2 169 689 B-aktier), vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 11 226 184 aktier till 13 471 420 aktier (varav 453 283 A-aktier och 13 018 137 B-aktier).

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 juni 2023 till och med 29 juni 2023. Handel med teckningsrätter för B-aktier förväntas ske på Nasdaq Stockholm från och med den 15 juni 2023 till och med 26 juni 2023 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) av serie B under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 5 juli 2023.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, om Företrädesemissionen blir fulltecknad, att få sin ägarandel utspädd med cirka 16,7 procent av aktierna och 16,7 procent av rösterna.

Bolagsstämman

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Bolagsstämman, som är avsedd att hållas den 9 juni 2023. Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden, röståtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtagande

Förutsatt att Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Annwall & Rothschild Investments AB, Fjärde AP-fonden, Sebastian Jahreskog och andra större befintliga aktieägare åtagit sig att, på vissa villkor, teckna i Företrädesemissionen. Vidare har Unionen, AMF Fonder (för fonder under dess förvaltning), David Dangoor och andra större befintliga aktieägare uttryckt sitt stöd och sin avsikt att teckna i Företrädesemissionen. Vissa av ovan nämnda aktieägare, samt andra större aktieägare, har även förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut vid Bolagsstämman. Därutöver har Annwall & Rothschild Investments AB lämnat ett garantiåtagande om cirka 5 miljoner kronor för att säkerställa att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs minst 50 miljoner kronor. Sammanlagt omfattas minst cirka 50 miljoner kronor av åtaganden och avsikter att teckna.

Ingen ersättning ska utgå för de teckningsåtaganden som ingåtts, och inte heller för Annwall & Rothschild Investments AB:s garantiåtagande. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsåtaganden och garantiåtagande kommer att finnas tillgänglig i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Annwall & Rothschild Investments AB har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av Annwall & Rothschild Investments AB:s åtaganden avseende Företrädesemissionen (AMN 2023:24).

Lockup-åtaganden

Styrelsen i IBT samt IBT:s verkställande direktör har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period av 90 dagar från offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 juni 2023 Bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen 9 juni 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 12 juni 2013 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 13 juni 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt 13 juni 2023 Offentliggörande av prospekt 15 juni 2023 – 26 juni 2023 Handel i teckningsrätter (serie B) 15 juni 2023 – 29 juni 2023 Teckningsperiod 15 juni 2023 – 5 juli 2023 Handel med betalda tecknade aktier (BTA) (serie B) 4 juli 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen och annan information om IBT kommer att inkluderas i prospektet som kommer att publiceras på IBT:s webbplats, www.ibtherapeutics.com, och Carnegies webbplats, www.carnegie.se, före teckningsperiodens början.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner samt Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare.

För mer information kontakta

Staffan Strömberg, VD

Telefon: +46 76 219 37 38

Email: info@ibtherapeutics.com

Denna information är sådan som Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl 23:00 CEST

Om IBT

IBT är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande sjukdomar inklusive NEC och sepsis. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn, IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn samt IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

