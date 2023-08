Delårsrapport for 1. januar - 30. juni 2023 for FirstFarms A/S

Stor omsætningsfremgang og tilfredstillende indtjening



FirstFarms A/S præsenterer en omsætningsfremgang på 31 procent og leverer en tilfredsstillende indtjening i første halvår 2023. Forventningerne til årets resultat fastholdes.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2023.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 203 mDKK (2022: 155 mDKK)

Et EBITDA på 67 mDKK (2022: 66 mDKK)

Et EBIT på 42 mDKK (2022: 45 mDKK)

Et resultat før skat på 39 mDKK (2022: 41 mDKK)

FirstFarms fastholder de udmeldte forventninger for 2023 om et EBITDA i intervallet 90-120 mDKK og et EBIT på 45-75 mDKK. Der blev i rekordåret 2022 realiseret et EBITDA på 148 mDKK og EBIT på 96 mDKK

Gode grisepriser og stigende omkostninger

Markederne var uforudsigelige. Afgrødeprisen faldt markant og mere end forventet, mens grisepriserne overraskende fortsatte med at stige i 2023 efter priserne ellers satte rekord sidste år.

FirstFarms er udfordret af stigende omkostninger til blandt andet lønninger, der skal tilpasses den høje inflation i de lande FirstFarms opererer i.

Adm. direktør Anders H. Nørgaard siger:

”Vi er glade for, at det er lykkes os at levere et tilfredsstillende resultat på trods af volatile markeder og andre udfordringer. Endnu engang har vores risikospredning vist sit værd og skabt værdi for vores aktionærer. Vi gik ind i 2023 med en vis usikkerhed på årets udvikling og resultat, og er derfor glade for, at vi med ro i maven, kan fastholde de tidligere udmeldte forventninger for året.

Det har været et halvår med mange nye tiltag. Særlig glad er jeg for vores igangværende transformering til vedvarende energi. Særligt opsættelsen af solcelleanlæg har taget fart i perioden.”

Grisepriser skudt i vejret

Markedspriserne i 2023 for smågrise og slagtegrise er på et historisk højt niveau. Markedspriserne for smågrise var ved udgangen af juni på 677 DKK (+360 DKK i forhold til udgangen af juni sidste år) og 18,60 DKK/kg for slagtegrise (+4,84 DKK/kg). Omsætningen for små- og slagtegrise er i 1. halvår 2023 øget med 31 mDKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Koncernens to nye griseproduktioner i Ungarn blev taget i fuldt brug med kapacitet til 2.000 indsatte søer og smågrise. De første smågrise er klar til levering i Q4, 2023. Produktionerne har skabt 30 nye lokale arbejdspladser.

Stabil mælk og lave afgrødepriser

I 1. halvår 2023 var mælkeproduktionen lidt højere (+1,6%) sammenlignet med 1. halvår 2022. Mælkeprisen har stabiliseret sig på et fornuftigt højt niveau (3,45 DKK/kg mod 3,09 DKK/kg i samme periode sidste år). Samlet har dette resulteret i en omsætning på mælkeproduktionen på 59 mDKK i første halvår 2023 mod 53 mDKK første halvår 2022.

Høsten forventes at blive tilfredsstillende dog med stor geografisk forskel på kvalitet og udbytte som en følge af vejret. Input omkostningerne til markerne er steget og prisen på afgrøder faldet markant i forhold til første halvår 2022, der bød på historisk høje afgrødepriser.

Fokus skal medvirke til at indfri ambitioner

”Øget effektivitet og cirkularitet i driften har været et fokusområde i perioden, og vil være det fremadrettet, da de er væsentlige forudsætninger for at leve op til egne forventninger til årets resultat og til vores ambition om en fremtid blandt Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer,” siger Anders H. Nørgaard.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

