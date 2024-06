Bigbanki nõukogu uueks liikmeks saab Alari Aho

Bigbank AS aktsionärid valisid Bigbank AS uueks nõukogu liikmeks Alari Aho. Alari Aho volitused nõukogu liikmena algavad 10.06.2024 ja kestavad kuni 09.06.2026.

Alari Aho on omandanud majandusalase kõrghariduse Tartu Ülikoolist. Alates 2007. aastast töötab Alari Aho Toggl OÜ juhatuse liikmena, mis on rahvusvaheline veebipõhise tarkvara arendusega tegelev ettevõte. Alari Ahol on aastatepikkune tehnoloogivaldkonna ja -sektori kogemus, ta töötas aastatel 2000-2012 Online App OÜ-s juhtiva partnerina, oli aastatel 2004-2021 OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu liige ning 2007-2009 Smartfid OÜ juhatuse liige.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.