Lehdistötiedote

Aktia Pankki Oyj

4.6.2024 klo 9.30

Aktia Suomen Käsipalloliiton pääyhteistyökumppaniksi

Aktiasta tulee Suomen Käsipalloliiton pääyhteistyökumppani. Samalla käsipallon ylimmät sarjatasot nimetään uudelleen Aktialiigaksi.

Aktian ja Suomen Käsipalloliiton yhteistyö alkaa uuden pelikauden käynnistyessä 1.7.2024. Sopimus on kaksivuotinen, mutta se sisältää myös mahdollisuuden pidempään kumppanuuteen.

Jatkossa sekä miesten että naisten pääsarjan ottelut pelataan Aktialiiga-nimen alla, ja ottelutuloksia seurataan Aktia Tulospalvelun kautta. Yhteistyö kattaa myös Aktia School Tour -koulukiertueen, johon osallistuu vuosittain yli 20 000 koululaista. Kiertue on käsipallon tunnettuuden ja harrastajamäärien kasvattamisen keskeinen konsepti. Aktia School Tourin aloitus on syyslukukauden aikana.

”Meille Aktiassa on tärkeää tukea suomalaista liikuntaharrastusta ja urheilua junioritoiminnasta maajoukkuetasolle, ja Suomen Käsipalloliiton tukeminen on yksi tapa toteuttaa tätä. Lisäksi käsipallo on lajina helposti lähestyttävä, ja siihen pääsee mukaan pienelläkin kustannuksella”, Aktian Brand Lead Anna Holtari sanoo.

Sekä Aktian että Käsipalloliiton arvoissa korostuvat yksilön kunnioittaminen ja arvostaminen, koko joukkueen kannustaminen ja pitkälle eteenpäin katsova toimintakulttuuri.

”Käsipalloyhteisö on erittäin vahva, ja monessa tapauksessa jo kolmas sukupolvi on menossa mukana. Myös meillä Aktiassa on tyytyväisiä asiakkaita monessa sukupolvessa. Menestys syntyy vahvasta näkemyksestä ja intohimosta tehdä asiat paremmin, ajatella avarammin ja löytää haasteista mahdollisuuksia”, Holtari jatkaa.

Käsipalloliitolle Aktia on mieluinen yhteistyökumppani.

”Yhteistyö Aktian kanssa merkitsee meille erittäin tärkeää kumppanuutta. On hienoa lähteä matkalle kumppanin kanssa, joka jakaa arvomme ja toimintakulttuurimme nuorekkaana, energisenä, kehittyvänä ja kasvavana toimijana. Meitä yhdistävät reiluus ja kunnioitus: käsipallo ja Aktia ovat luontevat yhteistyökumppanit. Toivomme molempia osapuolia palkitsevaa ja pitkäaikaista yhteistyötä”, Suomen Käsipalloliiton toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen sanoo.

Aktialiigan logon on suunnitellut graafinen suunnittelija Miika Kumpulainen (Kumppari). Hän on tunnettu erityisesti urheilubrändien visuaalisten identiteettien muotoilijana Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja:

Mia Smeds, Aktian viestintäjohtaja, puh. 044 546 0379

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 860 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.3.2024 olivat 14,1 miljardia euroa ja taseen arvo 12,1 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Suomen Käsipalloliitto on vuonna 1941 perustettu käsipallon kattojärjestö Suomessa. Liiton tehtävänä on huolehtia lajin jatkuvuudesta sekä lisätä lajin tunnettuutta. Käsipalloliitto vie suomalaista huippukäsipalloa maailmalle, panostaa nuorisoon käsipallon tulevaisuutta ajatellen ja kehittää harrastekäsipalloa, jotta käsipallo olisi lajina jokaisen saavutettavissa. Käsipalloliitto on Kansanvälisen käsipalloliiton sekä Suomen Olympiakomitean jäsen. Katse kohti maalia! Lisätietoja: finnhandball.net

Liite