Pressmeddelande

Aktia Bank Abp

4.6.2024 kl. 9.30

Aktia blir Finlands Handbollförbunds huvudsamarbetspartner

Aktia blir Finlands Handbollförbunds huvudsamarbetspartner. Samtidigt får de högsta serienivåerna i handboll det nya namnet Aktialigan.

Samarbetet mellan Aktia och Finlands Handbollförbund inleds i samband med att den nya spelsäsongen sätter i gång den 1 juli 2024. Avtalet är tvåårigt, men inbegriper också en möjlighet till ett längre partnerskap.

I fortsättningen ska både herrarnas och damernas matcher i huvudserien spelas under namnet Aktialigan, och matchresultaten följs via resultattjänsten Aktia Tulospalvelu. Samarbetet omfattar också skolturnén Aktia School Tour, där över 20 000 skolelever årligen deltar. Turnén är ett centralt koncept för att sprida kännedomen om handboll och öka antalet barn med handboll som hobby. Aktia School Tour kör i gång under höstterminen.

”För oss i Aktia är det viktigt att stödja det finländska motionsintresset och idrotten från juniorverksamheten till landslagsnivån, och att stödja Finlands Handbollförbund är ett sätt för oss att genomföra detta. Dessutom är handboll en lättillgänglig idrottsgren, och det krävs bara en liten kostnad för att delta”, säger Aktias Brand Lead Anna Holtari.

I både Aktias och Handbollförbundets värderingar betonas respekt för och uppskattning av individen, uppmuntran av hela laget och en långt framåtblickande verksamhetskultur.

”Handbollsgemenskapen är mycket stark, och i många fall är redan tredje generationen aktiv i verksamheten. Även vi i Aktia har många generationer av nöjda kunder. Framgången beror på en stark vision och passion för att göra saker och ting på ett bättre sätt, tänka mer öppet och vända utmaningar till möjligheter”, fortsätter Holtari.

För Handbollförbundet är Aktia en uppskattad partner.

”Samarbetet med Aktia innebär ett mycket viktigt partnerskap för oss. Vi gläder oss över att påbörja vår resa med en partner som delar våra värderingar och vår verksamhetskultur som en ungdomlig, energisk och växande aktör i utveckling. Vi förenas av vår känsla för rättvisa och respekt: Vi ser Aktia som en naturlig samarbetspartner för oss. Vi hoppas på ett ömsesidigt belönande och långsiktigt samarbete”, säger Päivi Mitrunen, verksamhetsledare för Finlands Handbollförbund.

Den nya logotypen för Aktialigan är designad av Miika Kumpulainen från bolaget Kumppari. Kumpulainen är speciellt känd för sitt arbete som formgivare för de olika sportvarumärkenas visuella identitet i Finland och utomlands.

Mer information:

Mia Smeds, Aktias kommunikationsdirektör, tfn 044 546 0379

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter cirka 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.03.2024 uppgick till 14,1 miljarder euro och balansomslutningen till 12,1 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Finlands Handbollförbund är en takorganisation för handboll och grundades 1941 i Finland. Förbundet har till uppgift att sörja för grenens kontinuitet och att öka kännedomen om grenen. Handbollförbundet exporterar den finländska topphandbollen ut i världen, satsar på unga med tanke på handbollens framtid och utvecklar hobbyhandbollen med målet att göra grenen tillgänglig för alla. Handbollförbundet är medlem i Internationella handbollförbundet och Finlands olympiska kommitté. Med blicken mot målet! Mer information: finnhandball.net

