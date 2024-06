AKTIETILBAGEKØBSHANDLER - KORREKTION

SELSKABSMEDDELELSE NR. 41 - 4. juni 2024

Som følge af en fejl i de rapporterede tal i selskabsmeddelelse nr. 40/3. juni 2024, er antallet af transaktioner rettet i nedenstående tabel.







Antal aktier Gns. Købspris (DKK) Handelsværdi (DKK) Akkumuleret, sidste meddelelse 758,438 - 158,197,069 27. maj 2024 5,388 212 1,142,394 28. maj 2024 6,690 215 1,440,696 29. maj 2024 5,800 214 1,240,913 30. maj 2024 5,800 212 1,229,667 31. maj 2024 5,800 213 1,233,407 Akkumuleret 27.-31. maj 2024* 29,478 213 6,287,077 Købt fra Lauritzen Fonden Holding ApS den 31. maj 2024 20,954 213 4,469,075 Akkumuleret under programmet 808,870 209 168,953,221 *Købt under Safe Harbour-reglerne





Efter ovenstående handler ejer DFDS i alt 2.538.623 egne aktier svarende til 4,4% af den totale aktiekapital i DFDS.





