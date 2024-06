Robex présente ses résultats d’exploitation et financiers pour le T1 2024

QUÉBEC, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex, Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSXV : RBX) aujourd’hui fait le rapport des résultats financiers et d’exploitation pour le premier trimestre s’achevant au 31 mars 2024 (« T1 2024 »).



FAITS MARQUANTS

Sécurité des exploitations : Nampala et Kiniero ont accumulé 1,0 million d’heures travaillées sans incident avec arrêt de travail ;

Les minerais extraits ont augmenté de 680 558 t (+20 %) comparé au T1 2023 et le ratio d’extraction d’exploitation s’est amélioré, passant de 3,5x à 1,6x au T1 2024 ;

Les minerais traités ont augmenté de 551 t (+5 %), tandis que la teneur du minerai traité et le taux de récupération du minerai s’élevaient respectivement à 0,82 g/t et 89,5 % ;

La production d’or a atteint 12 957 onces (+10 %) à un coût total de maintien (« AISC ») par once d’or vendue 1 de 1 134 $, en baisse de 23 % par rapport au T1 2023 ;

») par once d’or vendue de 1 134 $, en baisse de 23 % par rapport au T1 2023 ; Le résultat d’exploitation s’élève à 11 755 444 $, soit une augmentation de 29 % par rapport au T1 2023, attribuable à l’augmentation du volume vendu, à l’amélioration de l’environnement du prix de l’or et à l’optimisation des coûts ;

Le flux de trésorerie d’exploitation est positif à 20 907 386 $, en hausse de 62 % par rapport au T1 2023, et ;

Les liquidités et la dette nette1 s’élevaient à 16 604 181 $ et 43 796 068 $ respectivement à la fin de mars 2024.



Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer, a commenté : « Nampala poursuit sa belle performance et a fourni un autre trimestre solide de production d’or à faible coût. Nous continuons de fonctionner tout en maintenant une sécurité et des normes de sécurité fortes.

Robex est sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles de 45 à 49koz d’or à un AISC par once d’or1 inférieur à 1 500 dollars canadiens/oz (équivalent à 1 100 dollars américains/oz).

La campagne de forage réussie à Kiniero a fourni une conversion des ressources solide. Nous travaillons actuellement sur l’ingénierie afin d’améliorer la conception et le rendement tout en faisant progresser les premiers travaux. »

DEVISE

Sauf indication contraire, toutes les références à « $ » dans ce communiqué se réfèrent au dollar canadien. Les références au « US$ » dans ce communiqué se réfèrent au dollar américain.

RÉSUMÉ FINANCIER ET D’EXPLOITATION

For Quarter Ending

March 31st SAFETY OF OPERATIONS Unit 2024 2023 Variation Number of hours of work without lost time injury Mh 1.0 NA NA MINING OPERATIONS Ore mined kt 681 569 20 % Waste mined kt 1,090 1,975 -45 % Operational stripping ratio x 1.6 3.5 -54 % MILLING OPERATIONS Ore processed kt 551 525 5 % Head grade g/t 0.82 0.77 6 % Recovery % 89.5 90.1 -0.6pts Gold produced oz 12,957 11,735 10 % Gold sold oz 14,071 12,670 11 % UNIT COST OF PRODUCTION Total cash cost per ounce of gold sold(1) $/t 801 969 -17 % All-in sustaining cost (AISC) per ounce of gold sold(1) $/oz 1,134 1,472 -23 % INCOME Revenues – gold sales $000s 39,183 33,180 18 % Operating mining income $000s 17,242 16,128 7 % Operating income $000s 11,755 9,131 29 % Net income $000s (32,082 ) 6,849 - CASH FLOW Cash flow from operating activities $000s 20,907 12,909 62 % Cash flow from investing activities $000s (16,042 ) (11,304 ) 42 % Cash flow from financing activities $000s (60 ) 1,811 - Increase in cash $000s 4,382 2,259 94 % FINANCIAL POSITION 31st March

2024 31st Dec.

2023 Variation Cash, End of Period ("EoP") $000s 16,604 12,222 36 % Net debt(1) EoP $000s 43,796 46,629 -6 %



APERÇU DE LA PRODUCTION ET DE L’EXPLOITATION

La production à Nampala était de 12 957 onces pour le T1 2024, comparé à 11 735 onces pour la même période en 2023 (« T1 2023 »). Cette baisse est liée à la productivité augmentée en usine et un contenu du flux plus élevé que prévu.

L’augmentation des revenus de vente d’or de 18 % au T1 2024 à 39 182 893 $ comparativement à 33 179 878 $ au T1 2023 s’explique par un mélange de la hausse de l’or vendu (+1 401 onces à 14 071 onces) et de la hausse du prix de vente réalisé par once d’or vendue1 de 2 785 $ (+6 %).

L’AISC par once d’or vendue1 a diminué à 1 134 $ au T1 2024, contre 1 472 $ au T1 2023. Cette baisse est due à l’augmentation de la production et à l’optimisation des coûts d’exploitation ainsi qu’à une réduction des dépenses d’investissement de maintien de 1 702 176 $.

Le revenu minier d’exploitation pour le T1 2024 est stable à 17 242 483 $. Malgré une augmentation de l’amortissement des immobilisations corporelles due à la réduction de la durée de vie de la mine, cette amélioration est due à l’augmentation des revenus des ventes d’or et à la diminution des dépenses minières.

Alors que le résultat d’exploitation passe de 9 131 400 $ à 11 755 444 $, le résultat net est impacté par une provision pour risque fiscal au Mali de 19,3 milliards de CFAF, soit environ 44 millions de dollars, comptabilisée comme une charge d’impôt sur le revenu. Le résultat net s’établit à (32 082 454) $ pour le premier trimestre 2024. En réponse, la société défend vigoureusement ses positions et est actuellement en négociation avec les autorités maliennes pour établir un nouveau cadre de travail fiscal.

FLUX DE TRÉSORERIE

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont généré 20 907 386 $ au T1 2024 comparé à 12 909 162 $ au T1 2023.

Le flux de trésorerie impliquant des activités s’élèvent à (16 041 633) $ consacrées aux coûts de capital de maintenance à Nampala et des coûts de capital de développement à Kiniero.

Le flux de trésorerie provenant des activités de financement s’est révélé neutre, à (60 211) $.

LIQUIDITÉS ET BILAN

La situation de trésorerie Robex a augmenté de 12 221 978 $ au 31 décembre 2023, à 16 604 181 $ au 31 mars 2024.

La dette nette1 s’élevant à 43 796 068 $ au 31 mars 2024, en baisse de 46 628 545 $ u 31 décembre 2023.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS DU T1 2024

For Quarter Ending

March 31st 2024 2023 Gold production (ounces) 12,957 11,735 Gold sales (ounces) 14,071 12,670 $ $ MINING Revenues – gold sales 39,182,893 33,179,878 Mining expenses (9,811,669 ) (11,253,028 ) Mining royalties (1,461,631 ) (1,019,632 ) Depreciation of property, plant and equipment and amortization

of intangible assets (10,667,110 ) (4,779,032 ) MINING INCOME 17,242,483 16,128,186 OTHER EXPENSES Administrative expenses (5,596,851 ) (6,988,690 ) Depreciation of property, plant and equipment and amortization

of intangible assets 83,501 (88,742 ) Other income 26,311 80,646 OPERATING INCOME 11,755,444 9,131,400 FINANCIAL EXPENSES Financial costs (551,814 ) (633,137 ) Foreign exchange gains (losses) (307,395 ) 485,517 Change in fair value of share purchase warrants 733,444 --- INCOME BEFORE INCOME TAXES 11,629,679 8,983,780 Income tax expense (43,712,133 ) (2,134,873 ) NET INCOME (32,082,454 ) 6,848,907 ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS: Net income (29,134,726 ) 6,383,858 Basic earnings per share (0.322 ) 0.071 Diluted earnings per share (0.322 ) 0.071 Adjusted net income(1) 13,507,145 5,898,341 Adjusted net income per share(1) 0.149 0.066 CASH FLOW Cash flow from operating activities 20,907,386 12,909,162 Cash flow from operating activities per share(1) 0.231 0.144



INFORMATIONS DÉTAILLÉES

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés de Robex pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2024, qui sont disponibles sur le site internet de Robex sur www.robexgold.com et sur le profil de la société sur SEDAR+ sur www.sedarplus.ca pour une discussion plus complète des résultats d’exploitation et financiers de la société.

NON-IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les états financiers consolidés de la Société pour la période prenant fin au 31 mars 2024, disponible sur le profil de la Société sur SEDAR+ sur www.sedarplus.ca, sont préparés conformément aux normes comptables IFRS (« IFRS ») comme délivré par le Bureau international des normes comptables (IASB).

Toutefois, la Société divulgue également dans ce communiqué de presse les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios financiers non conformes aux IFRS et les mesures financières supplémentaires suivantes, pour lesquelles il n’existe pas de définition dans les IFRS : le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, le coût de revient tout compris et la dette nette (mesures financières non conformes aux IFRS) ; le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action, le coût de revient tout compris par once d’or vendue (ratios non conformes aux IFRS) ; et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation par action, le prix de vente moyen réalisé par once d’or vendue et le coût total en liquidités par once d’or vendue (mesures financières supplémentaires). La direction de la Société estime que ces mesures donnent un aperçu supplémentaire des performances et des tendances opérationnelles de la Société et facilitent les comparaisons entre les périodes de référence. Cependant, les mesures non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse n’ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS, elles peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. En conséquence, elles sont destinées à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et autres parties prenantes et ne doivent pas être considérées isolément, confondues ou interprétées comme un substitut aux mesures de performance calculées selon les normes IFRS.

Ces mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ainsi que des mesures financières et non financières supplémentaires sont expliquées plus en détail ci-dessous et dans la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion de la Société pour la période s’achevant le 31 mars 2024 (« RG »), qui est incorporé par renvoi dans le présent communiqué de presse, déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur le profil de la Société sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com. Les rapprochements et les calculs entre les mesures financières non IFRS et les mesures IFRS les plus comparables sont présentés ci-dessous dans la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

RAPPROCHEMENTS ET CALCULS

Coût décaissé total par once d’or vendue

Le coût décaissé total par once d’or vendue est une mesure financière supplémentaire. Cette mesure est calculée en divisant la somme des dépenses liées aux exploitations et les redevances minières par le nombre d’onces vendues. Ces dépenses comprennent :

Les approvisionnements et services de maintenance et d’exploitation ;

Le carburant ;

Les réactifs ;

Dépenses liées aux avantages sociaux ;

Les changements dans l’inventaire ;

Moins : coûts de production capitalisés en tant que coûts de découverture ; et

Frais de transport.



La direction utilise ce ratio pour établir la rentabilité des opérations minières, en considérant les dépenses d’exploitation par rapport au nombre d’onces d’or vendues.

For Quarter Ending

March 31st 2024 2023 Ounces of gold sold 14,071 12,670 (in dollars) Mining operating expenses 9,811,669 11,253,028 Mining royalties 1,461,631 1,019,632 Total cash cost 11,273,300 12,272,660 Total cash cost (per ounce of gold sold) 801 969



Coût total de maintien et coût total de maintien par once d’or vendue

L’AISC est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. L’AISC comprend les coûts d’exploitation au comptant plus les dépenses d’investissement de maintien et les coûts de découverture par once d’or vendue. La société a classé ses dépenses d’investissement de maintien qui sont nécessaires pour maintenir les opérations existantes et les coûts de découverture capitalisés. L’AISC est une mesure générale des coûts au comptant, qui fournit davantage d’informations sur les sorties de fonds totales, les dépenses d’investissement et les frais généraux par unité. Il vise à refléter les coûts associés à la production du principal métal de la société, l’or, à court terme et sur le cycle de vie de ses activités.

L’AISC par once d’or vendue est un ratio non conforme aux IFRS. L’AISC par once d’or vendue est calculé en ajoutant le coût total en espèces, qui est la somme des dépenses d’exploitation minière et des redevances minières, aux dépenses d’investissement de maintien, puis en divisant le résultat par le nombre d’onces d’or vendues. La société présente l’AISC par once d’or vendue afin de fournir aux investisseurs des informations sur les principales mesures utilisées par la direction pour contrôler la performance de la mine de Nampala en production commerciale et sa capacité à générer un flux de trésorerie positif.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de l’AISC pour la période actuelle et la période comparative avec la mesure financière la plus directement comparable dans les états financiers : « dépenses d’exploitation minière ».

For Quarter Ending

March 31st 2024 2023 Ounces of gold sold 14,071 12,670 (in dollars) Mining operating expenses 9,811,669 11,253,028 Mining royalties 1,461,631 1,019,632 Total cash cost 11,273,300 12,272,660 Sustaining capital expenditures 4,679,551 6,381,727 All-in sustaining cost 15,952,851 18,654,387 All-in sustaining cost (per ounce of gold sold) 1,134 1,472



Dette nette

La dette nette est une mesure financière non-IFRS qui représente le montant total de la dette bancaire, incluant les lignes de crédit et les dettes à long terme, ainsi que les dettes de location, moins les liquidités à la fin d’une période donnée. La direction se sert de cet indicateur pour analyser la situation d’endettement de la Société et évaluer sa capacité à assurer le service de sa dette.

La dette nette est calculée comme suit :

March 31st, 2024 December 31st, 2023 $ $ Lines of credit 5,236,572 4,953,133 Bridge loan 47,045,343 45,530,538 Long-term debt 94,478 159,936 Lease liabilities 8,023,856 8,206,916 Less: Cash (16,604,181 ) (12,221,978 ) NET DEBT 43,796,068 46,628,545



Le tableau ci-dessous présente un rapprochement avec la mesure financière la plus directement comparable dans les états financiers, à savoir le total du passif moins l’actif à court terme, pour la période en cours et la période comparative.

March 31st, 2024 December 31st, 2023 $ $ TOTAL LIABILITIES 122,571,374 82,918,032 Less: Accounts payable (58,463,481 ) (19,664,396 ) Warrants (607,406 ) (1,340,850 ) Environmental liabilities (1,223,375 ) (1,168,859 ) Other long-term liabilities (1,876,863 ) (1,893,404 ) 60,400,249 58,850,523 CURRENT ASSETS 44,418,400 38,967,942 Less: Inventories (15,951,243 ) (15,620,800 ) Accounts receivable (7,153,444 ) (6,733,583 ) Prepaid expenses (506,292 ) (465,795 ) Deposits paid (1,612,706 ) (1,345,035 ) Deferred financing charges (2,590,534 ) (2,580,751 ) 16,604,181 12,221,978 NET DEBT 43,796,068 46,628,545



Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est défini comme le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de la société divisé par le nombre moyen pondéré d’actions de base en circulation pour la période. Il s’agit du bénéfice net de base et dilué attribuable aux actionnaires ordinaires, ajusté en fonction de certains éléments spécifiques qui sont significatifs, mais qui, selon la direction, ne reflètent pas les activités sous-jacentes de la Société. Ces coûts comprennent les gains (pertes) de change, la variation de la juste valeur des bons de souscription d’actions et la provision pour éventualités fiscales, le tout divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période actuelle et la période comparative avec la mesure financière la plus directement comparable dans les états financiers : « résultat net de base et dilué attribuable aux actionnaires ordinaires ». Ce rapprochement est fourni sur une base consolidée.

For Quarter Ending

March 31st 2024 2023 (in dollars) Basic and diluted net earnings attributable to common shareholders (29,134,726 ) 6,383,858 Foreign exchange gains (losses) 307,395 (485,517 ) Change in the fair value of share purchase warrants (733,444 ) --- Provision for tax contingencies 43,067,920 --- Adjusted net income attributable to common shareholders 13,507,145 5,898,341 Basic weighted average number of shares outstanding 90,393,824 89,957,300 Adjusted basic earnings per share (in dollars) 0.149 0.066



Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action est une mesure financière supplémentaire. Il se compose des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation divisés par le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation. Cette mesure financière supplémentaire permet aux investisseurs de comprendre la performance financière de la Société sur la base des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation.

Pour la période s’achevant au 31 mars 2024, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation étaient équivalents à 20 907 386 $ et le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation était de 90 393 824, pour un montant de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action de 0,231 $. Pour la période s’achevant au 31 mars 2023, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élevaient à 12 909 162 $ et le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation était de 89 957 300, pour un montant de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action de 0,144 $.

Prix de vente moyen réalisé par once d’or vendue

Le prix de vente moyen réalisé par once d’or vendue est une mesure financière supplémentaire. Il se compose du revenu des ventes d’or divisé par le nombre d’onces d’or vendues. Cette mesure permet à la direction de mieux comprendre le prix moyen réalisé de l’or vendu au cours de chaque période de déclaration financière, déduction faite de l’impact des produits non aurifères, et aux investisseurs de comprendre la performance financière de la Société sur la base du produit moyen réalisé des ventes de la production d’or au cours de la période de déclaration.

À propos de Robex Resources, Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest au potentiel d’exploration à court terme.

La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable.

Robex exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet Kiniero à longue durée de vie et à faible AISC en Guinée, qui démontre une durée de vie de la mine de 9,5 ans avec 1Moz de réserves.

L’étude de faisabilité achevée en juin 2023 est disponible sur SEDAR+ et sur le site internet de la Société.

Avec l’appui financier de deux actionnaires stratégiques, Robex entend devenir un producteur d’or de rang intermédiaire en Afrique de l’Ouest.

