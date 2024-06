Cologix élargit sa présence aux États-Unis avec l'acquisition de deux centres de données dans l'Iowa, y compris l'hôtel pour télécommunicateurs de Des Moines

DENVER et DES MOINES, Iowa, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui avoir acquis deux centres de données stratégiquement situés dans l'Iowa auprès de Connect Des Moines. Ces acquisitions marquent l'entrée de Cologix sur le marché de Des Moines et son engagement à fournir aux entreprises de la région un accès à des solutions de colocation et d'interconnexion robustes.



« Nous sommes ravis de faire notre entrée sur le marché de Des Moines et d'offrir nos solutions de colocation et d'interconnexion de pointe aux entreprises de l'Iowa », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Conformément à notre stratégie sur d'autres marchés où nous opérons, nous établissons d'abord notre présence avec l'hôtel pour télécommunicateurs dans notre portefeuille d'Iowa. Nous continuerons d'ajouter des installations ScalelogixSM et des installations de périphérie numérique pour fournir une plateforme de colocation et d'interconnexion haute performance, à faible latence et évolutive avec accès à notre écosystème robuste de plus de 700 réseaux, de plus de 360 fournisseurs de services en nuage, de plus de 30 passerelles d'accès au nuage et de sept échanges Internet. »

En plus d'acquérir deux nouveaux centres de données, Cologix a signé un accord pour acheter du terrain supplémentaire sur le marché de Des Moines. Ce nouveau terrain permettra à Cologix de construire une capacité supplémentaire pour répondre aux demandes croissantes de ses clients.

Les centres de données acquis, désignés DSM1 et DSM2, sont immédiatement intégrés au portefeuille de Cologix. Situé au centre-ville dans le bâtiment du centre financier au 666, rue Nobel, DSM1 a une superficie de 4 000 pieds carrés et 600 kW de puissance et permet une connectivité à 25+ réseaux uniques dans la salle d'interconnexions (MMR) de Cologix avec un accès direct à l’échange Internet DesMoinesIX . DSM1 dispose également d'une capacité d'expansion supplémentaire de 10 000 pieds carrés avec une capacité de puissance de 1,0 MW.

Le centre de données de périphérie numérique DSM2 a une superficie de 12 500 pieds carrés et offre 1,0 MW de puissance. Il est situé dans la région de Cedar Valley, à Cedar Falls, dans l'Iowa, qui comprend six comtés stratégiquement situés le long d'axes de transport clés et offre des connexions vers les marchés nationaux et internationaux via Des Moines, Chicago, Omaha et Minneapolis, en garantissant des options d'acheminement à faible latence. Cette installation a un potentiel d'expansion pour 10 000 pieds carrés supplémentaires et est connectée à DSM1 au moyen d'un anneau de fibres diversifié.

« Comme les entreprises de tous les secteurs dépendent de plus en plus de l'infrastructure numérique, la nécessité de disposer de centres de données géographiquement dispersés et bien soutenus est primordiale », a ajouté Ortman. « Nos installations de Des Moines fourniront aux entreprises les ressources critiques dont elles ont besoin pour faire évoluer leur infrastructure informatique, optimiser les performances et atteindre leurs objectifs de transformation numérique. »

Explorez les centres de données DSM1 et DSM2 de Cologix et les options de location disponibles dès aujourd'hui.

Au sujet de Cologix Inc.

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn and Twitter .

Contact média pour Cologix

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3e53c0e-870f-410b-9a9e-c85fe23e122c/fr