Indspire annonce la diffusion des prix Indspire 2024 et son partenariat avec Indigenous Geographic

OHSWEKEN, Ontario, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Douze Autochtones exceptionnels issus d'une liste très variée de communautés des Premières Nations, inuites et métisses seront honorés lors de la diffusion des prix Indspire 2024 le vendredi 21 juin 2024, à 19 h HNE (19 h 30 HNT) sur CBC, CBC Gem, APTN, et APTN lumi.



Les prix Indspire sont la plus haute distinction accordée par la communauté autochtone à ses propres membres. Ces prix récompensent les professionnels et les jeunes autochtones qui ont obtenu d'excellents résultats au niveau national dans divers domaines : arts; affaires et commerce; culture, patrimoine et spiritualité; éducation; santé; droit et justice; service public; sports et accomplissements de toute une vie. Trois lauréats des prix jeunesse ont également été mis à l'honneur pour leurs réalisations, servant de modèles de rôle aux autres jeunes des Premières Nations, inuits et métis de l'île de la Tortue.

2024 marque également la remise du tout premier prix pour les langues, un moment important pour Indspire ainsi que pour les communautés des Premières Nations, inuites et métisses.

Les lauréats des prix Indspire 2024 sont :

Prix jeunesse – Adam Gauthier

Prix jeunesse – Braden Kadlun

Prix jeunesse – Dre Jayelle Friesen-Enns

Arts – Eden Robinson

Affaires et commerce – Victoria LaBillois

Culture, patrimoine et spiritualité – Edna Manitowabi

Éducation – Kanonhsyonne Jan Hill

Santé – Lea Bill

Langues – Ronald Eric Ignace

Droit et justice – Mme la juge Michelle O’Bonsawin

Service public– Jocelyn Formsma

Accomplissements de toute une vie – Thomas V. Hill

Pour obtenir les biographies complètes des lauréats, veuillez consulter le site https://indspire.ca/fr/evenements/prix-indspire/laureats/

« Reconnaître et célébrer l'excellence des Autochtones est une entreprise collaborative » a déclaré le président et chef de la direction d'Indspire Mike DeGagné. « Cette année, alors que nous étendons notre célébration grâce à de nouveaux canaux et un nouveau format, nous sommes impatients de partager les réalisations exceptionnelles de ces douze chefs de file autochtones avec encore plus de personnes dans toute l'île de la Tortue. Ce moment n'aurait pas vu le jour sans l'aide conjuguée de partenaires nouveaux et établis ».

Les lauréats des prix Indspire 2024 ont reçu leurs prix lors d'une cérémonie qui a eu lieu en personne le 18 avril 2024 à Ottawa, en Ontario. Cette année, l'émission a été produite par Indigenous Geographic, une société dirigée par ses cofondateurs, Matt LeMay et Crystal Martin. Indigenous Geographic est une société de production vidéo et une plateforme éducative autochtone qui amplifie les voix autochtones et partage les histoires autochtones de l'île de la Tortue et du monde entier.

En mettant l'accent sur l'histoire de chaque lauréat avec de nouveaux éléments innovants servant de cadre ancré dans la culture, la diffusion des prix Indspire 2024 sera une célébration des traditions et de l'excellence autochtone.

« Travailler avec Indspire pour présenter la vie et les réalisations des lauréats de 2024 a été une expérience profondément émouvante et toute notre équipe a été heureuse de prendre part à ce projet inspirant », a déclaré Matt LeMay. Crystal Martin a ajouté : « Nous sommes reconnaissants à tous les lauréats qui nous ont invités chez eux et dans leurs communautés pour raconter leurs histoires et sommes impatients de les partager avec l'île de la Tortue ».

« Nous sommes ravis de la nouvelle approche adoptée par Indspire cette année, qu'il s'agisse de l'ajout du prix pour les langues ou de l'intégration des connaissances traditionnelles et des récits dans le programme des prix », a déclaré Sally Catto, directrice générale, Divertissement, Contenu factuel et Sports de CBC. « Nous sommes très heureux de célébrer les réalisations des lauréats de cette année le 21 juin, lors des prix Indspire, avec nos partenaires d’APTN, nos nouveaux partenaires de production à Indigenous Geographic et avec le publics de tout le pays ».

« L’engagement d’APTN, s’étend au-delà du partenariat; il s'agit d'amplifier les voix des Autochtones grâce notre plateforme », a déclaré Adam Garnet Jones d'APTN. « La diffusion des prix Indspire 2024 nous permet de braquer les projecteurs sur les réalisations extraordinaires de ces chefs de file autochtones, de célébrer leur résilience et d'inspirer les communautés de tout le pays ».

Les prix Indspire 2024 seront diffusés à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones sur APTN et CBC le 21 juin à 19 h HNE (19 h 30 HNT). Elle sera également disponible en diffusion en continu sur demande sur la chaîne YouTube de CBC.

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2022-2023, Indspire a alloué plus de 27,5 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 7 500 bourses.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d’éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d’information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d’ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l’intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l’avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes à l’ère numérique.

À propos d’APTN

APTN est entré en ondes en 1999 comme premier télédiffuseur autochtone national au monde. Depuis ses débuts, le réseau est devenu chef de file mondial en matière de programmation qui célèbre la riche diversité des peuples autochtones de l’Île de la Tortue et d’ailleurs. Télédiffuseur sans but lucratif et à vocation caritative respecté, APTN partage des histoires authentiques en anglais, en français et dans diverses langues autochtones, avec plus de neuf millions de foyers canadiens. Grâce à un pourcentage de contenu canadien supérieur à 80 %, APTN présente des émissions inspirantes à son auditoire sur de multiples plateformes, notamment sur son service de diffusion en continu axé sur le contenu autochtone, APTN lumi.

