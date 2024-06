Robinhood verwerft Bitstamp

Met deze overname verwerft Robinhood de wereldwijde cryptobeurs van Bitstamp, alsook de particuliere en institutionele klanten in de EU, het VK, de VS en Azië.



Door deze strategische fusie positioneert Robinhood zich optimaal voor de uitbreiding buiten de VS en vormt het bedrijf de basis voor een vertrouwenswaardige en gerenommeerde institutionele onderneming.

De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, waaronder wettelijke goedkeuringen van regelgevende instanties.

MENLO PARK, Californië, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robinhood Markets, Inc. (“Robinhood”) heeft een overeenkomst afgesloten voor de overname van Bitstamp Ltd. (“Bitstamp”), een wereldwijde cryptovalutabeurs. (“Bitstamp”). Bitstamp werd opgericht in 2011 en heeft kantoren in Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Singapore en de VS.

De verwerving van een wereldwijde beurs zal de internationale expansie van Robinhood Crypto aanzienlijk versnellen. Bitstamp beschikt wereldwijd over meer dan 50 actieve licenties en registraties, waardoor Robinhood zal worden uitgebreid met klanten in de EU, het VK, de VS en Azië.

Middels deze overname introduceert Robinhood zijn eerste institutionele bedrijfsactiviteit. De institutionele klanten van Bitstamp hebben vertrouwen in de correcte uitvoering van transacties, uitgebreide orderportefeuilles en de gerenomeerde API-connectiviteit. Dankzij het aanbod van Bitstamp voor institutionele klanten, zoals de white label-oplossing Bitstamp-as-a-service, institutionele kredietverlening en staking, betreedt Robinhood de markt met actieve en gevestigde relaties, een goede infrastructuur en toonaangevende producten. De spotmarkt van Bitstamp, die meer dan 85 verhandelbare activa omvat, naast producten zoals staking en kredietverlening, breidt het crypto-aanbod van Robinhood nog verder uit.

“De overname van Bitstamp vormt een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van onze crypto-activiteiten. De wereldwijd vertrouwde en gevestigde beurs van Bitstamp heeft zijn veerkracht bewezen doorheen de diverse marktcycli. Door de klantervaring feilloos te koppelen aan de veiligheid in verschillende geografische gebieden, wist het team van Bitstamp een zeer goede reputatie op te bouwen bij zowel particuliere als institutionele cryptobeleggers”, aldus Johann Kerbrat, General Manager van Robinhood Crypto. “Middels deze strategische combinatie zijn we beter gepositioneerd om onze voetafdruk buiten de VS te vergroten en institutionele klanten te verwelkomen bij Robinhood.”

“In de hoedanigheid van de oudste cryptobeurs ter wereld staat Bitstamp bekend als één van de meest vertrouwde en transparante cryptoplatforms ter wereld”, aldus JB Graftieaux, CEO van Bitstamp. “Door het platform en de expertise van Bitstamp in het ecosysteem van Robinhood op te nemen, genieten gebruikers een betere handelservaring met gegarandeerde toewijding inzake compliance, veiligheid en klantgerichtheid.”

Het team van Bitstamp zal zijn krachten bundelen met Robinhood wat zowel de samenwerking, innovatie en het delen van kennis tussen alle continenten zal bevorderen. Klanten van Robinhood en Bitstamp kunnen hetzelfde niveau van service, veiligheid en betrouwbaarheid verwachten en we verbinden ons ertoe om dit proces op transparante wijze te beheren.



Robinhood verwacht dat de uiteindelijke overnameprijs ongeveer $ 200 miljoen in contanten zal bedragen, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen. De overname is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuringen van regelgevende instanties, en zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden afgerond. Barclays Capital Inc. trad op als exclusief financieel adviseur voor Robinhood. Galaxy Digital Partners LLC trad op als exclusief financieel adviseur voor Bitstamp.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit blogbericht omvat toekomstgerichte uitspraken, met name met betrekking tot onze overeenkomst om Bitstamp over te nemen en onze huidige verwachtingen met betrekking tot de uiteindelijke overname en timing. Onze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beïnvloed door een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden, aannames en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen beduidend verschillen van de toekomstige resultaten die in deze blogpost worden vermeld of geïmpliceerd. De factoren die kunnen bijdragen aan de onzekerheden in onze toekomstgerichte verklaringen zijn onder andere het risico op veranderingen in de zakelijke, economische of politieke omstandigheden die van invloed zijn op de wereldwijde financiële markten, of een systematische marktevenement, die onze activiteiten zouden kunnen benadelen; de complexiteit om te voldoen aan een omvangrijke, complexe en veranderende regelgeving en de noodzaak om ons bedrijfsmodel aan te passen in reactie op nieuwe of gewijzigde wet- en regelgevingen; alsook de volatiliteit van de cryptoprijzen en handelsvolumes. Aangezien een aantal van deze risico's en onzekerheden niet voorspeld of gekwantificeerd kunnen worden en ook buiten onze controle vallen, mag u niet vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen als zijnde prognoses van toekomstige gebeurtenissen. Meer informatie over potentiële risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten en financiële resultaten, is opgenomen in Deel II, punt 1A van ons Quarterly Report on Form 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2024, evenals in onze andere indieningen bij de SEC, die beschikbaar zijn op de website van de SEC via www.sec.gov. Tenzij anders aangegeven, gelden alle toekomstgerichte verklaringen per datum van dit blogbericht en zijn deze gebaseerd op informatie en schattingen waarover wij momenteel beschikken. Tenzij wettelijk verplicht, hebben we geen verplichting om de verklaringen in deze blogpost bij te werken op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, gewijzigde omstandigheden of anderszins. Bij het lezen van dit blogbericht dient u er rekening mee te houden dat onze werkelijke toekomstige resultaten, prestaties, gebeurtenissen en omstandigheden wezenlijk kunnen verschillen van onze prognoses.