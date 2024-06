VGP ontwikkelt "grEEn-campus" voor Opel in VGP Park Rüsselsheim, bij Frankfurt

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Het project zal het hoofdkantoor van Opel transformeren en bijdragen aan de verwezenlijking van de ambitieuze "Dare Forward 2030"-doelstelling om tegen 2038 koolstofneutraal te zijn.

Het project vertegenwoordigt een van de grootste en meest centrale industriële vastgoedontwikkelingen in Duitsland, dicht bij de luchthaven van Frankfurt.

08 juni 2024, 14:00 CET, Antwerpen, België: VGP N.V. ("VGP"), een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en leverancier van hernieuwbare energieoplossingen, zal de nieuwe "grEEn-campus" in Rüsselsheim ontwikkelen voor Opel, een merk van Stellantis N.V. Het project is vandaag publiekelijk onthuld tijdens de viering van de verjaardag van "125 jaar autoproductie bij Opel" op het hoofdkantoor van Opel in Rüsselsheim, Duitsland, in aanwezigheid van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

VGP zal op een perceel van 105.000 m² een kantoorgebouw, R&D-gebouw, designcentrum en parkeerplaatsen ontwikkelen, als onderdeel van de zogenaamde "grEEn-campus Rüsselsheim". De campus zal ook ruimte bieden voor recreatie, cafés en vergaderruimtes.

Jan Van Geet, CEO van VGP: "We zijn enthousiast over de samenwerking met Opel. Dit project is een nieuwe mijlpaal voor ons bij VGP en we verwachten de ontwikkeling in de komende periode te kunnen opstarten. Onlangs hebben we een reeks iconische toekomstgerichte herindustrialisatieprojecten kunnen ondertekenen en we zijn er trots op dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de verjonging van de Europese industrie."

Florian Huettl, CEO van Opel, zegt: "De grEEn-campus zal een plaats zijn voor het uitwisselen en delen van ideeën om creativiteit, efficiëntie en concurrentievermogen te bevorderen en uiteindelijk een zeer aantrekkelijke werkomgeving te creëren. We zijn verheugd met een zeer competente partner als VGP om dit baanbrekende project te realiseren."

De "grEEn-campus" maakt deel uit van de historische Opel-productielocatie die in november 2023 gedeeltelijk door VGP is verworven. Met een totale oppervlakte van meer dan 700.000 m² vertegenwoordigen de drie percelen in Rüsselsheim am Main het grootste brownfieldproject van VGP tot nu toe.

Naast het bouwen van de campus voor Opel, zal VGP op VGP Park Rüsselsheim op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen voor industriële bedrijven en kleine en middelgrote bedrijven met toegevoegde waarde, waarvoor het momenteel al enkele zeer vergevorderde onderhandelingen voert. In lijn met haar engagement voor verantwoorde ontwikkeling, zal VGP zorgvuldig te werk gaan om de voordelen van het project voor de lokale gemeenschap te optimaliseren in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke autoriteiten.

VGP streeft naar een ambitieuze duurzaamheidsstrategie voor het park en wil minimaal DGNB Gold certificering bereiken voor alle gebouwen. Daarnaast wil VGP de conformiteit van haar vastgoed met de EU Taxonomy aantonen. Het nieuwe park zal grotendeels onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet omdat het gebruik kan maken van bestaande elektriciteitsvoorzieningen en waterzuiverings- en recyclingdiensten. De daken zullen naar verwachting worden uitgerust met fotovoltaïsche panelen en een geothermisch systeem zal naar verwachting tegen 2025 bijdragen aan de energie- en verwarmingsbehoeften van de faciliteit.

Bekijk de video van het project hier: https://youtu.be/Fvrsn3xpcwE

