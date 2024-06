COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 10 juin 2024 17h40





Les actionnaires de Nextensa choisissent le dividende optionnel pour 71% des actions

Les actionnaires de Nextensa ont choisi pour 71% de leurs actions d'apporter leurs droits à dividende en échange de nouvelles actions au lieu de se faire payer le dividende en espèces. Ce résultat renforce les capitaux propres de Nextensa de 7,5 millions d'euros, par l'émission de 169.028 nouvelles actions.



Le mercredi 12 juin 2024 (avant l'ouverture de la bourse), l’attribution du dividende aura lieu selon le choix des actionnaires, (i) des nouvelles actions émises en échange de l'apport des droits au dividende net seront livrées, (ii) le dividende sera payé en espèces, ou (iii) une combinaison des deux options précédentes aura lieu.

Les nouvelles actions seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext Brussels à partir du 12 juin 2024 et seront immédiatement négociables.





Pour plus d'informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/03/2024 était d'environ 1,3 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 445 millions d'euros (valeur 31/03/2024).

Pièce jointe