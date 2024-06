PERSBERICHT

Brussel, 10 juni 2024 17h40

Nextensa aandeelhouders kiezen voor 71% van de aandelen voor keuzedividend

De aandeelhouders van Nextensa opteerden voor 71% van hun aandelen voor een inbreng van dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash. Dit resultaat zorgt voor een versterking van het eigen vermogen van Nextensa met EUR 7,5 miljoen, door de uitgifte van 169.028 nieuwe aandelen.



Op woensdag 12 juni 2024 (vóór opening van de beurs) zal de afwikkeling van het dividend plaatsvinden, waarbij, afhankelijk van de keuze van de aandeelhouders, (i) nieuwe aandelen, uitgegeven in ruil voor de inbreng van netto-dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) het dividend in cash zal worden uitbetaald, of (iii) een combinatie van de twee voorgaande opties zal plaatsvinden.

De nieuwe aandelen zullen vanaf 12 juni 2024 genoteerd zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en zullen onmiddellijk verhandelbaar zijn.





Voor meer informatie

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2024 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 445 M (waarde 31/03/2024).

