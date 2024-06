Coop Pank AS 2024. aasta mai tulemused

Coop Panga 2024. aasta maikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas mais 2300 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1300 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 194 100-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 87 200-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 21%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas mais 7 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,74 miljardi euroni. Äriklientide hoiused püsisid stabiilsed ja eraklientide hoiused kasvasid 4 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 3 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 11%.

Panga laenuportfell kasvas mais 33 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,59 miljardi euroni. Ärilaenud kasvasid 16 miljonit, kodulaenud kasvasid 13 miljonit, liising kasvas 2 miljonit ja tarbimisfinantseerimine kasvas 2 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 13%.

Mais tehti laenude allahindluseid 0,6 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta viie esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 2% ja tegevuskulud kasvanud 22%.

Pank teenis mais 2,6 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta viie esimese kuuga on pank teeninud kokku 14,6 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 11% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli mais 16,2% ja kulu-tulu suhe 48%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Coop Pank näitas mais juba teist kuud järjest kõigis finantseerivates äriliinides tugevat kasvu. Näeme, et intressitasemete allapoole liikumine on taas laenuturgu elavdamas, mis on julgustanud eraisikuid kodulaene ja liisinguid võtma ning ärikliente tegema uusi investeeringuid äriprojektidesse. See kinnitab, et majandus on liikumas taas kasvufaasi ning üha enam kohalikke inimesi ning ettevõtteid on valinud kasvamiseks kodumaise Coop Panga.



Üldine intressitasemete langus on mõnevõrra kahandanud huvi tähtajaliste hoiuste vastu – kui viimased 18 kuud nägime tähtajaliste hoiuste osakaalu kiiret kasvu, siis nüüdseks on see kasv peatunud, ent Coop Pank pakub jätkuvalt nii lühematele tähtajalistele hoiustele kui ka eraisikute ja ettevõtete nõudmiseni hoiustele head intressi.



Coop Pank kandis mais oma 37 200 aktsionäri pangakontodele üle dividendi 8,7 senti aktsia kohta ehk kokku 8,9 miljonit eurot, millest 98% läks Eesti inimeste ja ettevõtete kontodele.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 194 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee





Manus