SAFE - Premières implantations du dispositif Sycamore en Suisse

Premières implantations du dispositif Sycamore en Suisse

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 12 juin 2024 à 18h. Safe SA, annonce les premières implantations de dispositifs Sycamore par le Professeur Maestretti, à l’hôpital cantonal de Fribourg en Suisse.

L’implant Sycamore est un implant unique qui permet de réaliser des opérations mini-invasive afin de traiter les fractures vertébrales par compression, améliorer la mobilité, rétablir la hauteur de corps vertébraux et réduire le mal de dos (cyphoplastie à ancrage pédiculaire). Cet implant à la pointe de la technologie, grâce à une chirurgie percutanée, offre une solution novatrice au traitement des fractures du rachis.

Le Professeur Maestretti, l’un des premiers à adopter les technologies prêtes-à-l‘emploi de Safe Orthopaedics, ajoute : « Nous sommes heureux de bénéficier de la technologie Sycamore à l’hôpital.

Cette innovation mini-invasive percutanée s’intègre parfaitement avec les technologies déjà à disposition permettant d’élargir le spectre des indications de cas complexes de métastases vertébrales et de fractures ostéoporotiques. »

Pour Nicolas PAPILLON, Directeur Général de Safe Orthopaedics : « L’implant Sycamore apporte une solution unique aux chirurgiens pour le traitement de certains types de fractures du rachis. Cette technologie est un véritable atout que nous accompagnons par un suivi clinique rigoureux et extensif depuis son lancement. Nous sommes particulièrement confiants sur le déploiement de cette solution qui confirme plus que jamais notre positionnement de pionnier dans les dispositifs prêts à l’emploi, pour le traitement des pathologies du rachis et plus particulièrement de ses fractures. Nous ferons d’ailleurs un focus particulier sur l’implant Sycamore pendant le congrès de la SFCR (Société Française de la Chirurgie du Rachis) qui se déroule cette semaine, du 13 au 15 juin, et où Safe Orthopaedics sera exposant. »

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

