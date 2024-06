WSP accueille Martine Ferland au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de Martine Ferland au sein de son conseil d’administration et de son comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.



Mme Ferland est une leader chevronnée et reconnue dans le secteur des services professionnels, comptant plus de 40 ans d’expérience à l’échelle mondiale dans les domaines du conseil en ressources humaines, de la stratégie de gestion des talents et de l’investissement des régimes de pension.

« Alors que nous continuons à cultiver un conseil d’administration hautement qualifié et diversifié pour superviser la stratégie et la croissance de WSP, nous sommes ravis d’accueillir Martine Ferland parmi nous », a déclaré Christopher Cole, président du conseil d’administration de WSP. « Très engagée envers le développement durable et riche d’une vaste expérience acquise dans des postes de haute direction au sein d’entreprises mondiales axées sur l’humain, elle enrichira et renforcera encore davantage les compétences présentes au sein de notre conseil d’administration. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier des connaissances et de la vision de Martine ».

Mme Ferland a récemment pris sa retraite après un mandat transformationnel couronné de succès comme présidente et cheffe de la direction de Mercer – une multinationale de premier plan de plusieurs milliards de dollars, qui s’emploie à transformer le monde du travail, à redéfinir les perspectives de retraite et de placement et à optimiser concrètement la santé comme le bien-être. Mme Ferland a également été vice-présidente du conseil d’administration de Marsh McLennan (NYSE : MMC), la société mère de Mercer, et le chef de file mondial de services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et du capital humain. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes de direction chez Mercer et Willis Towers Watson (anciennement Towers Perrin), où elle était notamment responsable de superviser des régions et des secteurs d’activité. La portée de ses différents rôles l’a amenée à travailler à partir du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni au fil de sa carrière.

Mme Ferland est titulaire d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université Laval et détient le titre de Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 67 200 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a déclaré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

