RAMSAY SANTE :reprise des centres Cosem

Communiqué de presse

Paris, le 14 juin 2024

Ramsay Santé pérennise l’offre de soins de proximité, en secteur 1, de plus d’un million de patients, par la reprise de 11 centres médicaux pluridisciplinaires Cosem

Ramsay Santé, leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires, annonce la reprise, de 11 centres médicaux et dentaires Cosem.





L’offre de reprise de Ramsay Santé porte sur les centres Cosem existants à Paris, Evry, Caen, Orléans et Marseille, qui prennent en charge plus de 1 million de patients par an, en médecine générale et spécialisée, dentisterie, imagerie et laboratoire d’analyse.





Le projet de redéploiement de ces centres doit permettre d’assurer la pérennité de ces structures sur toutes les spécialités présentes et de maintenir dans l’emploi tous les personnels de soins qui y exercent, soit près de 1000 professionnels dont 660 médecins.





L’acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de soins primaires de Ramsay Santé en France.





Depuis 2020, Ramsay Santé mène une stratégie de développement de soins primaires au bénéfice de la santé de tous les patients. Le Groupe gère actuellement 11 centres en France, sans dépassement d’honoraires, en totale coordination avec l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé. Certains de ces centres avec des modes d’organisation et de financement vertueux pour le système de soins français, s’inspirent notamment du modèle des centres de soins scandinaves.

L’un des objectifs des centres médicaux Ramsay Santé est de réduire les barrières économiques à l’accès aux soins pour les patients, en priorisant une prise en charge de qualité et de proximité, en secteur 1 dans des territoires marqués par une forte demande.

Le Tribunal de Commerce de Paris, a décidé après analyse des candidatures, d’attribuer à Ramsay Santé la reprise de ces centres.

Le projet d’intégration sera mené par une équipe interne expérimentée qui gère d’ores et déjà un réseau constitué de 11 centres de soins primaires en France.

« Forts de notre savoir-faire en matière de gestion de centres de santé pluridisciplinaires en France, mais aussi en Suède et au Danemark où notre Groupe opère 170 structures de ce type, nous sommes en mesure d’assurer la pérennité des centres Cosem dans l’objectif de garantir l’accès aux soins et le suivi personnalisé des patients qui y sont déjà pris en charge. Cette reprise s’inscrit pleinement dans notre stratégie de soins primaires qui vise à fluidifier les interactions entre la médecine de ville et l’hôpital. » précise Pascal Roché, Directeur général du groupe Ramsay Santé.

À propos de Ramsay Santé ​

Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de visites patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

