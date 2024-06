Bigbank AS 2024. aasta mai tulemused

2024. aasta mai oli Bigbanki jaoks käesoleva aasta seni edukaim kuu. Laenuportfelli kasv oli selle aasta suurim, jätkus ka hoiuseportfelli kasv. 4,0 miljoni euro suurune puhaskasum ja 19,6% suurune omakapitali tootlus olid selle aasta seni tugevaimad näitajad.

Laenuportfell kasvas kuuga üle 55 miljoni euro, mis näitab, et tugevale aprilli tulemusele järgnes veelgi edukam mai tulemus. Suurimat kasvu näitas kodulaenuportfell, kasvades jõudselt nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Arvestades kinnisvaraturu hetkeolukorda, võib väita, et Bigbanki kodulaenu pakkumine on üha atraktiivsem järjest laiemale ringile kodulaenusoovijatele. Arvestatavalt kasvasid ka ärilaenude ja tarbimislaenude portfellid.

Mais jätkus mõõdukas euribori alanemine, mis sai alguse aprillis. Turu ootus Euroopa Keskpanga intresside alandamise osas üha süvenes läbi maikuu, mis realiseerus juuni alguses 0,25 protsendipunktilise baasintresside alanemisena. See tähendab, et kõikidel Bigbanki hoiuseturgudel on näha ka mõõdukat hoiuseintresside langetamist. Bigbanki hoiusetoodete seisukohalt tähendas see, et üha enam hoiusekliente eelistab langevate intresside keskkonnas taas tähtajalist hoiust säästuhoiusele, fikseerides kliendile sobiva intressi pikemaks perioodiks. Kokkuvõttes tähendas see tähtajalise hoiuseportfelli arvestatavat kasvu ja säästuhoiuse portfelli mõningast vähenemist. Hoiuseportfell kasvas mais kokku üle 26 miljoni euro.

Mais jätkus positiivne trend laenuportfelli kvaliteedi osas, mis sai alguse aprillis. Mais oli neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulu maht 1,7 miljonit eurot, mis on võrreldes esimese kvartali tasemega oluline langus. Jätkuvalt on madal mittetöötava laenuportfelli osakaal kogu laenuportfellist.

Mai 4,0 miljoni suurune puhaskasum on tugev tulemus. Võrreldes eelmise aasta viie kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 2,2 miljoni euro võrra. Peamiseks teguriks on seejuures viie kuu kasv neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste mahus, kuid oluline mõju on ka palgakulude ja tulumaksukulu kasvul. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta mai majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 652 miljonit eurot, ulatudes 2,2 miljardi euroni (+42%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 360 miljonit eurot, ulatudes 1,8 miljardi euroni (+24%).

Neto intressitulud olid mais 9,5 miljonit eurot, aasta viie esimese kuuga kokku 44,7 miljonit eurot. Viie esimese kuu võrdluses eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 6,3 miljonit eurot (+16%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta viie esimese kuuga 12,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 5,1 miljonit eurot ehk 72%.

Mai puhaskasum oli 4,0 miljonit eurot. Viie esimese kuu kasum kokku moodustas 13,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 2,2 miljonit eurot ehk 14%.

Omakapitali tootlus oli mais 19,6%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Mai 2024 5 kuud 2024 5 kuud 2023 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 10 734 48 906 42 056 6 851 +16% Neto intressitulu 9 544 44 710 38 458 6 252 +16% Neto teenustasud 751 3 652 3 334 318 +10% Tegevuskulud kokku, sh -4 300 -20 721 -17 335 -3 386 +20% Palgakulud -2 168 -10 902 -9 610 -1 292 +13% Halduskulud -1 434 -6 377 -6 026 -351 +6% Kasum enne allahindluste kulu 6 435 28 186 24 721 3 465 +14% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu -1 663 -12 202 -7 077 -5 125 +72% Tulumaks -723 -2 615 -1 957 -658 +34% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 4 049 13 369 15 687 -2 318 -15% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 29 -132 161 Aruandeperioodi kasum 4 049 13 398 15 555 -2 157 -14% Ärimahud, tuhandetes eurodes Mai 2024 5 kuud 2024 5 kuud 2023 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 216 907 2 216 907 1 564 651 652 256 +42% Nõuded klientidele 1 849 189 1 849 189 1 489 165 360 024 +24% Võtmenäitajad Mai 2024 5 kuud 2024 5 kuud 2023 Erinevus YoY ROE 19,6% 13,0% 17,1% -4,1pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 40,1% 42,4% 41,2% +1,1pp Soovitusindeks (NPS) 57 58 57 +1





