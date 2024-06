Rapala VMC Oyj: Muutoksia Globaalissa johtoryhmässä

RAPALA VMC OYJ, Muutokset hallitus/johto/ tilintarkastus, 14.6.2024 kello 18.00 EET

Rapala VMC jatkaa tänä vuonna esitellyn strategiansa toteuttamista. Yhtiö työskentelee jatkuvasti tullakseen ketterämmäksi kaikilla operatiivisilla tasoilla, täyttäen lupauksensa olla paras kumppani asiakkailleen. Tätä lähestymistapaa vahvistetaan parhaiten tuomalla päätöksenteko lähemmäksi paikallisia markkinoita ja määrittelemällä selkeät vastuut maakohtaisesti ja alueellisesti.

Siirtymän myötä globaalin johtoryhmän jäsenet Päivi Ohvo, Enrico Ravenni ja Joni Tuominen (kukin Executive Vice President) ovat päättäneet hakea uusia uramahdollisuuksia Rapala VMC -konsernin ulkopuolelta. Kaikki kolme ovat erittäin motivoituneita auttamaan nykyisten tehtäviensä siirtämisessä siirtymäkauden aikana. Prosessi käynnistyy välittömästi, ja yhtiössä ollaan luottavaisia, että tehtävien siirto tapahtuu sujuvasti ja liiketoiminta etusijalle asettaen. Ohvo, Ravenni ja Tuominen jättävät tänään yhtiön globaalin johtoryhmän (Global Management Team). Myös David Neill (Executive Vice President) jättää globaalin johtoryhmän ja palaa entiseen tehtäväänsä Rapala VMC:n Kanadan yhtiön johtoon (President Rapala Canada). Neill raportoi tehtävässään Marcus Twidalelle (President Rapala USA).

Konserni ei etsi korvaajia lähteville globaalin johtoryhmän jäsenille, ja johtoryhmän jäsenmäärä vähenee siten yhdestätoista seitsemään. Lähtevien jäsenten vastuut jaetaan jäljellä olevien seitsemän johtoryhmän jäsenen kesken tai järjestetään muuten uudelleen.

Operatiivinen johtaja Jean-Philippe Nicolle keskittyy vahvasti Euroopan suorituskyvyn parantamishankkeisiin globaaleiden tehtäviensä lisäksi. Nicolle raportoi varatoimitusjohtaja Cyrille Viellardille ja jatkaa globaalin johtoryhmän jäsenenä.

”Haluan kiittää Päiviä, Enricoa ja Jonia heidän erinomaisesta työstään Rapala VMC -konsernissa kaikkina näinä yhteisinä vuosina. Toivotan teille kaikkea hyvää.” sanoi Rapala VMC toimitusjohtaja Lars Ollberg.

Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 222 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com