Bourse Direct renouvelle le trading pour les particuliers avec son service Prime Direct

Bourse Direct est fier d’annoncer les nouvelles opportunités offertes par son service innovant, Prime Direct. Lancé en décembre 2021 en partenariat avec PrimaryBid, Prime Direct permet aux investisseurs particuliers d’accéder à des opérations financières auparavant réservées aux institutionnels.

Depuis son lancement, ce service a proposé 34 opérations à ses clients, avec un succès grandissant chaque année.

Prime Direct : un accès privilégié aux opérations institutionnelles

Prime Direct a été conçu pour offrir aux clients particuliers de Bourse Direct la possibilité d'acquérir des actions lors de levées de fonds de sociétés cotées, au même prix réduit que celui réservé aux institutionnels.

Les offres de Prime Direct ont porté sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations cotées en France et présentes sur les secteurs d’actualité comme les sciences de la vie, la transition énergétique et la technologie. Prime Direct répond à un engouement croissant des particuliers pour des investissements diversifiés et attractifs sur les marchés financiers.

Des avantages exclusifs pour les clients de Bourse Direct

Courtage gratuit sur toutes les opérations Prime Direct ;

sur toutes les opérations Prime Direct ; Prix réduit : le même prix réduit que celui réservé aux institutionnels ;

: le même prix réduit que celui réservé aux institutionnels ; Timing privilégié : accès aux opérations au même moment que les institutionnels ;

: accès aux opérations au même moment que les institutionnels ; Opportunités de trading exclusives : disponibles pour quelques heures seulement, généralement en dehors des horaires d’ouverture du marché (entre 18h et 22h).

Une part de marché prépondérante sur ce type d’opportunités

Depuis le lancement de Prime Direct, les offres ont rencontré un franc succès auprès de la clientèle de Bourse Direct. Avec une moyenne de 45% de la demande sur ces opérations, Bourse Direct se positionne comme un acteur majeur dans l'offre de services de trading innovants.

Frédéric Garcia, Directeur de la salle des marchés de Bourse Direct, commente :



« Bourse Direct a toujours voulu anticiper les révolutions en matière d’investissement pour les investisseurs particuliers. Notre service Prime Direct permet ainsi à nos clients d’accéder à des opportunités d’investissement jusque-là inaccessibles, et de diversifier leur portefeuille avec des opérations réservées aux institutionnels. Nous leur garantissons un processus simple et rapide, et des prix très compétitifs. »

Francois De Wiljes, Directeur Général France de PrimaryBid, ajoute :

« Notre vocation est de démocratiser l'accès aux marchés de capitaux et l'agilité technologique et opérationnelle de Bourse Direct est centrale dans le succès de notre démarche. Avec les changements réglementaires à venir et notre expansion en Europe, nous avons l'ambition de proposer à nos partenaires un plus grand nombre d'offres transfrontalières et également des offres de plus grande taille. »

Profiter des offres Prime Direct

Régulièrement, Bourse Direct propose à ses clients des opportunités de trading exclusives. Dès l'ouverture de l'offre, les clients peuvent se connecter à leur compte Bourse Direct pour consulter la présentation complète de l’offre en cours. La souscription est simple et rapide via un module dédié, et une confirmation du détail de l’ordre passé est envoyée directement aux clients. La livraison des actions s'effectue quelques jours après la validation.

Bourse Direct continue d'innover pour offrir à ses clients particuliers des opportunités de trading inédites et avantageuses, confirmant ainsi son rôle de pionnier dans le secteur du courtage en ligne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre espace dédié :

https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/prime-direct

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

A propos de PrimaryBid :

PrimaryBid est une société d’investissement autorisée par l’ACPR qui développe en partenariat avec Euronext une plateforme digitale connectant les investisseurs particuliers aux marchés primaires.

Présent au Royaume-Uni et en France, la société a réalisé plus de 320 offres avec des émetteurs de toute taille et dans tous les secteurs souhaitant élargir la portée de leur levée de fonds et traiter équitablement leurs actionnaires existants.

PrimaryBid est soutenu dans sa mission de démocratisation de marchés de capitaux par des investisseurs de premier plan, notamment SoftBank et London Stock Exchange.

Communication à caractère promotionnelle.

L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.

