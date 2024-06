WISeKey, SEALSQ, ODIN Solutions y TProtege crean QUANTIX EDGE SECURITY en España, para desarrollar un innovador Centro de Personalización de Ciberseguridad y Semiconductores, actualmente en negociaciones avanzadas para la financiación del P

WISeKey, SEALSQ, ODIN Solutions y TProtege crean QUANTIX EDGE SECURITY en España, para desarrollar un innovador Centro de Personalización de Ciberseguridad y Semiconductores, actualmente en negociaciones avanzadas para la financiación del PERTE Chip con el Gobierno Español.

GINEBRA y MURCIA, 20 de junio de 2024

En un movimiento estratégico que establece un nuevo hito en el panorama global de la ciberseguridad y los semiconductores, WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY) y SEALSQ Corp (“SEALSQ”) (NASDAQ: LAES), empresas líderes mundiales en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), blockchain, semiconductores, PKI y tecnología post-cuántica, anunciaron hoy que han alcanzado un acuerdo con ODIN Solutions (en adelante, OdinS) y TProtege para crear una empresa conjunta en la Región de Murcia, QUANTIX EDGE SECURITY (en adelante, QuantixEdgeS).

Quantix EdgeS es un esfuerzo conjunto, en una empresa en la que OdinS y TProtege dispondrán de un 50% del capital y el otro 50% corresponderá a WISeKey y SEALQ. Esta propuesta de empresa conjunta esta en Avanzado estado de negociaciones con el Gobierno de España para recibir financiación bajo el Proyecto Estratégico de Microelectrónica y Semiconductores, conocido como PERTE Chip. Este gran consorcio se propone impulsar el Desarrollo de un centro de semiconductores que sea reconocido globalmente por sus avances en el ámbito de la ciberseguridad.

La empresa conjunta entre WISeKey, SEALSQ, OdinS y TProtege estará a la vanguardia de la mejora de las capacidades de ciberseguridad y semiconductores de España. Quantix EdgeS, resultado de esta colaboración, se alinea con la estrategia española, enfatizando la importancia de la ciberseguridad, los semiconductores y la transformación digital en la construcción de una economía diversificada y sostenible, donde la Inteligencia Artificial y los sistemas de red seguros serán elementos centrales. La propuesta de convertir a España en un centro global de fabricación de tecnología de ciberseguridad y semiconductores, especialmente a través del fortalecimiento de las industrias de ciberseguridad, semiconductores y espacio, marca un cambio significativo en los esfuerzos de diversificación económica del país y sitúa a la Región de Murcia en el nivel tecnológico más avanzado.

Quantix EdgeS está completamente alineado con la estrategia de la UE para revitalizar su ecosistema de semiconductores, iniciada en febrero de 2022 con la llamada 'Ley del Chip'. Los estados miembros han lanzado iniciativas nacionales que permitirán a Europa movilizar 43 mil millones de euros en los próximos años. Uno de los más ambiciosos es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores de España (PERTE Chip), impulsado por el Gobierno Español a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

El PERTE Chip tiene como objetivo fortalecer las capacidades de diseño y producción de la industria nacional de microelectrónica y semiconductores. Se espera movilizar una inversión pública de 12.25 mil millones de euros hasta 2027 para convertir a España en un centro global de chips. Su enfoque integral fortalecerá y desarrollará los vínculos de una cadena de valor compleja en España. Es el mayor PERTE entre la docena aprobada por el gobierno como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), generando un foco de atención inusual en un programa tecnológico.

Quantix EdgeS pretende establecerse rápidamente como un actor clave en el sector, enfocándose en sectores críticos para el crecimiento futuro de España. Estos incluyen ciudades inteligentes, infraestructuras informáticas, sistemas integrados inteligentes y su impacto en redes 5G/6G y el resto del sector industrial, agricultura inteligente, transporte, comercio, banca, industria automotriz, productos de consumo y el sector de la salud. La empresa conjunta es esencial para impulsar al país hacia el logro de sus ambiciosos objetivos, ya que aprovecha la experiencia global de WISeKey en ciberseguridad y tecnologías digitales junto con el profundo conocimiento de mercado de SEALSQ en el desarrollo y venta de productos de hardware y software de semiconductores, PKI (Infraestructura de Clave Pública) y tecnología post-cuántica, la capacidad de innovación de OdinS en las áreas de IoT, ciudades inteligentes, agricultura de precisión e IA aplicada a infraestructuras críticas y seguridad de sistemas, y la fuerte presencia regional a través de la colaboración con TProtege.

El éxito operativo de Quantix EdgeS demuestra el compromiso de proporcionar soluciones de ciberseguridad de vanguardia, comunicación segura e infraestructura IoT apostando por las tecnologías post-cuánticas y su inclusión en microchips y dispositivos. Esta empresa no solo apoya la transformación digital de España, sino que también mejora su ventaja competitiva al atraer inversiones y fomentar la innovación dentro de la economía digital. El objetivo a corto plazo de Quantix EdgeS es desarrollar un Centro de Personalización de Ciberseguridad y Semiconductores a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) en Murcia, aprovechando las oportunidades ofrecidas por el PERTE Chip. Esta iniciativa pionera tiene como objetivo mitigar la dependencia global de la fabricación de semiconductores y fortalecer las capacidades de implementación de microchips.

Quantix EdgeS también representa un compromiso para crear un centro de innovación tecnológica en ciberseguridad y dispositivos IoT, dispositivos inteligentes y su aplicación en nuevos escenarios de redes 5G/6G, el desarrollo de soluciones basadas en RISC-V, el desarrollo de sistemas de certificación para la seguridad de dispositivos inteligentes, así como la atracción de talento de alto valor añadido.

Sobre Odin Solutions

Odin Solutions (OdinS) es una Pequeña y Mediana Empresa (PYME) fundada en agosto de 2014 y acreditada como empresa innovadora de TIC (EIBT) por MINECO y ANCES. OdinS trabaja en los campos de IPv6 de Internet de las Cosas, Big Data y Seguridad. El personal de OdinS tiene amplia experiencia en investigación y desarrollo de sistemas IoT integrados y plataformas Big-Data para eficiencia hídrica/energética, seguridad y gestión remota de infraestructuras. OdinS posee varias patentes en el área de sistemas de monitoreo y telecontrol. OdinS ofrece productos abiertos, flexibles e interoperables capaces de conectar infraestructuras y plataformas móviles para Ciudades Inteligentes y Edificios Energéticamente Eficientes.

OdinS además ha estado desde sus inicios en los desarrollos de soluciones de certificación de la seguridad de sistemas IoT y más recientemente en el desarrollo de sistemas basados en RISC-V tecnología de vanguardia europea para sistemas abiertos y por tanto alineados con las nuevas necesidades marcadas por las iniciativas europeas de NIS2 y CRA (Cyber Resilience Act).

El equipo multidisciplinario y emprendedor de OdinS trabaja todos los días para enfrentar los nuevos desafíos de una sociedad cada vez más conectada y tecnológica. Por lo tanto, OdinS es miembro del Foro Internacional de IoT y AIOTI (Alianza para la Innovación de Internet de las Cosas). Además, OdinS participa activamente en diferentes grupos de trabajo de estandarización como Ciudades Inteligentes, Arquitecturas y Estándares. OdinS considera los proyectos colaborativos de I+D como la mejor inversión para lograr productos y soluciones más competitivos. Para más información, visite www.odins.es

Sobre SEALSQ

SEALSQ es una subsidiaria de propiedad total del Grupo WISeKey que se enfoca en desarrollar y vender productos de hardware y software de Semiconductores, PKI y tecnología Post-Cuántica. Nuestras soluciones Post-Cuánticas incluyen microchips y dispositivos Post-Cuánticos que pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones, desde dispositivos de Autenticación Multifactor, Automatización del Hogar e Infraestructura de Red IT, hasta el ámbito Automotriz, la Automatización Industrial y los Sistemas de Control.

La Criptografía Post-Cuántica (PQC) se refiere a métodos criptográficos que son seguros contra un ataque por una computadora cuántica. A medida que las computadoras cuánticas se vuelvan más poderosas, pueden ser capaces de romper muchos de los métodos criptográficos que se utilizan actualmente para proteger información sensible, como RSA y Criptografía de Curva Elíptica (ECC). PQC tiene como objetivo desarrollar nuevos métodos criptográficos que sean seguros contra ataques cuánticos. Para más información, visite www.sealsq.com.

Sobre TProtege

TProtege tiene una importante presencia regional en el mercado de los sistemas de seguridad y control, con relevante implicación en la aplicación de las últimas tecnologías para soluciones particularizadas y enfocadas al mejor servicio al cliente, con vocación de ser un referente en las TIC integradas en el sector audiovisual en general y en la seguridad y control en particular. Es una empresa líder en sistemas basados en tecnología que ofrece ingeniería audiovisual, vigilancia, monitoreo y gestión ambiental, control de acceso y servicios de seguridad logística. Para más información, visite www.tprotege.es.

Sobre WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder global en ciberseguridad, identidad digital y soluciones de plataforma IoT. Opera como una empresa holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su cartera tecnológica. Las subsidiarias incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se enfoca en productos de semiconductores, PKI y tecnología post-cuántica, (ii) WISeKey SA, que se especializa en soluciones RoT y PKI para autenticación e identificación segura en IoT, Blockchain y AI, (iii) WISeSat AG, que se enfoca en tecnología espacial para comunicación satelital segura, específicamente para aplicaciones IoT, y (iv) WISe.ART Corp, que se enfoca en NFTs blockchain de confianza y opera el mercado WISe.ART para transacciones seguras de NFT. Cada subsidiaria contribuye a la misión de WISeKey de asegurar Internet mientras se enfoca en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la plataforma integral de WISeKey. WISeKey asegura ecosistemas de identidad digital para individuos y objetos utilizando tecnologías Blockchain, IA e IoT. Con más de 1.6 mil millones de microchips desplegados en varios sectores del IoT, WISeKey juega un papel vital en la seguridad del Internet de Todo. Los semiconductores de la compañía generan Big Data valioso que, al ser analizado con IA, permite la prevención predictiva de fallos de equipos. Confiado por la Root of Trust criptográfica de OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación e identificación seguras para aplicaciones de IoT, Blockchain e IA. La Root of Trust de WISeKey asegura la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas. Para más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus empresas subsidiarias, visite www.wisekey.com.

Contactos de prensa e inversores:

WISeKey International Holding Ltd

Contacto de la empresa:

Carlos Moreira

Presidente y CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

Contacto de Relaciones con Inversores (EE.UU.) de WISeKey:

The Equity Group Inc.

Lena Cati

212 836-9611 / lcati@equityny.com

Katie Murphy

212 836-9612 / kmurphy@equityny.com

Aviso legal:

Esta comunicación contiene explícita o implícitamente ciertas declaraciones prospectivas sobre WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Dichas declaraciones implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que podrían causar que los resultados reales, la situación financiera, el rendimiento o los logros de WISeKey International Holding Ltd sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas. WISeKey International Holding Ltd proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de una oferta para comprar, ningún valor, y no constituye un prospecto de oferta en el sentido de la Ley de Servicios Financieros de Suiza (“FinSA”), la legislación anterior de la FinSA o publicidad en el sentido de la FinSA. Los inversores deben basarse en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento es, ni se deberá confiar en ello como, una promesa o representación sobre el rendimiento futuro de WISeKey.