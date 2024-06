Les ventes de Lleida.net augmentent de 9% au cours des cinq premiers mois de 2024, atteignant 7,93 millions d'euros

Madrid, 24 juin. - Lleida.net (OTCQX:LLEIF) (BME:LLN) (EPA:ALLLN) a enregistré un chiffre d'affaires de 7,93 millions d'euros au cours des cinq premiers mois de 2024. Ce chiffre est déjà neuf pour cent plus élevé qu'en mai 2023, où il affichait 7,24 millions d'euros.

Entre janvier et mai de cette année, la marge brute de l'entreprise s'est élevée à 4,22 millions d'euros, soit une légère hausse par rapport à la même période de 2023.

Au 31 mai 2024, l'EBITDA s'élève déjà à 1,165 million d'euros, soit 396 % de plus que les 235 000 euros qu'il affichait au cours des cinq premiers mois de 2023. Le bénéfice d'exploitation, à la fin du mois de mai, est de 296 000 euros, soit 148 pour cent de plus qu'à la même période l'année dernière.

De même, le bénéfice avant impôts s'élève à 198 000 euros, contre une perte de 666 000 euros à la même période l'année dernière.

Ces résultats sont la conséquence de l'exécution stricte du Plan de redressement intégral, que la société a annoncé en novembre dernier après plusieurs trimestres de pertes.

L'objectif de ce plan, qui comprend des réductions de personnel et de filiales ainsi qu'une réorientation stratégique vers un nouveau modèle de production, est d'assurer un retour rapide à la rentabilité et de réduire la dette financière nette.

À la fin de l'année, l'entreprise a annoncé des changements pour "revenir à un flux de trésorerie positif dès le début de 2024", comme elle le fait.

"Nous avons commencé l'année 2024 très fort et ces résultats sont un exemple que les mesures que nous avons prises à la fin de l'année dernière, bien que difficiles, nous permettent de revenir à gagner de l'argent et d'augmenter la valeur de l'entreprise", a expliqué Sisco Sapena, PDG de Lleida.net.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, quatre des cinq secteurs d'activité de l'entreprise ont vu leurs ventes augmenter.

En particulier, la ligne de notification électronique certifiée, qui a augmenté de 24 % pour atteindre 869 000 euros, et la vente en gros de SMS, qui a augmenté de 25 % pour atteindre plus de trois millions d'euros, se distinguent.

L'entreprise, fondée en 1995, est cotée sur cinq places boursières internationales depuis 2015. Elle a accumulé un total de 310 brevets dans plus de 60 pays pour ses innovations dans le domaine de la signature électronique certifiée, de la notification et des contrats.





SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.