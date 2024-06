DNA Oyj: Muutos DNA:n hallituksessa

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.6.2024 KLO 09.30





Olemme suruksemme saaneet tietää, että Telenor Nordicsin johtaja ja DNA:n hallituksen puheenjohtaja Jørgen C. Arentz Rostrup on menehtynyt äkilliseen sairaskohtaukseen lauantaina 22. kesäkuuta.

Olemme kiitollisia hänen merkittävästä panoksestaan DNA:n hyväksi hänen puheenjohtajuuskaudellaan lokakuusta 2019 maaliskuuhun 2021 ja jälleen lokakuusta 2023 eteenpäin.



Tästä päivästä alkaen Jon Omund Revhaug on nimitetty Telenor Nordicsin väliaikaiseksi johtajaksi. Hänet tullaan nimittämään myös DNA:n hallituksen puheenjohtajaksi mahdollisimman pian. Revhaug toimii tällä hetkellä Telenor Nordicsin operatiivisena johtajana (COO) vastuualueenaan teknologia, IT ja yhteiset palvelut Pohjoismaissa.





Lisätietoja:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

