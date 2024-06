Valoen saneerausohjelmaehdotus on jätetty Pohjois-Savon käräjäoikeuteen  

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 24.6.2024 klo 21.00







Valoe Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Valoe”) yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen on jättänyt 24.6.2024 yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan ja järjestellä Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. Saneerausohjelmaan on pyritty tuomaan joustoa tarjoamalla velkojille mahdollisuus konvertoida vakuudeton saneerausvelka Yhtiön osakkeiksi. Loppuosalle vakuudettomasta velasta vahvistetaan yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö:

Yhtiön liiketoiminnan tervehdyttäminen edellyttää, että vakuudettomien velkojen määrää leikataan 90 %. Velkojilla on kuitenkin oikeus valita rahasuorituksen sijaan leikatun osuuden konvertointi Yhtiön osakkeiksi.

Konversio-oikeuden piirissä olevan etuoikeudettoman velan määrä on noin 15,1 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki etuoikeudettomat velat konvertoidaan osakkeiksi, saneerausohjelmaan sisältyvä konversio-oikeus laimentaa osakkeenomistajan omistusosuutta merkittävästi.

Valoen saneerausohjelmassa huomioon otettavien vakuudettomien velkojen määrä on noin 15,14 miljoonaa euroa. Yhtiön saneerausveloista 500.000,00 euroa on vakuusvelkaa ja 101.452,80 euroa saneerausvelasta on yrityskiinnityksen turvaamaa.

Saneerausohjelma sisältää etuoikeudettomille velkojille oikeuden konvertoida saneeraussaatavansa yhtiön osakkeiksi antamalla tätä koskevan sitovan ja peruuttamattoman ilmoituksen Yhtiölle kahden viikon kuluessa saneerausohjelman vahvistamisesta.

Yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla, pois lukien riitaiset velat sekä velat, joiden peruste tai määrä on ehdollinen tai epäselvä, on oikeus konvertoida leikattu saneeraussaatavansa Yhtiön osakkeiksi.

Vaihtamalla saatavansa Yhtiön osakkeiksi saneerausvelkojalla on mahdollisuus hyötyä osakkeen hinnan mahdollisesta noususta ja myydä omistuksensa pörssissä sekä saada näin suoritus saneerausvelkasaatavalleen.

Yhtiön maksuvaralaskelmaan perustuvan maksuohjelman kesto on viisi vuotta alkaen toukokuusta 2025 ja loppuen marraskuuhun 2029. Sekä vakuudettomia velkoja että vakuusvelkoja ehdotetaan lyhennettäväksi vuosina 2025–2029 kaksi kertaa vuodessa. Suoritukset tehdään vuosittain toukokuussa ja marraskuussa.

Yhtiöllä on oikeus maksaa saneerausvelat ennenaikaisesti takaisin saneerausohjelmaehdotuksessa mainituin ehdoin.

Vakuusveloille suoritetaan vakuuden nykyarvon turvaava korko, joka suoritetaan jälkikäteen kunkin maksuerän yhteydessä. Vakuudettomille veloille ei suoriteta korkoa.





Haluamme kiittää yhtiön velkojia, selvittäjää, asiakkaita ja henkilöstöä sekä muita sidosryhmiä kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä. Saneerausohjelmaehdotuksen sisältämillä ratkaisuilla pääsemme arviomme mukaan kaikkien osapuolten kannalta parhaimpaan lopputulokseen. Yrityssaneeraus yhdessä jo tehdyn kustannustason sopeuttamisen ja monien muiden operatiivisten toimien kanssa parantaisi mahdollisuuksia Valoen pitkäaikaisen rahoituksen järjestämiseksi. Yhtiö tarvitsee uutta rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema mm. kulkuneuvoihin ja kannettaviin elektroniikkalaitteisiin tarkoitettujen aurinkoenergiasovellusten toimittajana.

Mikkelissä 24. päivänä kesäkuuta 2024

Valoe Oyj

HALLITUS

Valoe suunnittelee, valmistaa ja myy aurinkosähköön, erityisesti liikennevälineisiin ja elektroniikkaan liittyviä aurinkosähkön sovellutusprojekteja. Valoe ratkaisut perustuvat sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan ja omistamansa liettualaisen kennotehtaan valmistamiin IBC-kennoihin. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.