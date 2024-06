Contact presse:

Victoire Grux

Tel.: +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Contact investisseurs:

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini va enrichir ses activités en Australie avec l’acquisition de D+I

Cette acquisition va renforcer les équipes de Capgemini en ingénierie avec des services de conception et d’ingénierie produit, dans le cadre de ses offres dédiées à l’industrie intelligente

Paris, le 24 juin 2024 - Capgemini annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue d’acquérir D+I, l’un des principaux cabinets de conseil en conception et développement de produit en Australie. Cette acquisition va enrichir les offres d’industrie intelligente du Groupe dans ce pays, notamment en matière de développement de produits, de l’étape de conception initiale à la mise en production.

Fondé en 1987, avec des laboratoires de R&D à Sydney, Melbourne et Newcastle, D+I est une équipe primée qui possède une grande expertise en matière de d’ingénierie mécanique et de développement de produits électroniques. Spécialiste des services tout au long du cycle de vie des produits, y compris des solutions de haute précision devant être conformes à des exigences strictes en matière d’accréditation et de certification, D+I aide ses clients à transformer des idées en succès commerciaux.

En mettant l’accent sur des solutions attrayantes centrées sur l’humain, et s’appuyant sur l’excellence de l’ingénierie, D+I est également à la pointe du développement de dispositifs médicaux, de bien-être et scientifiques complexes depuis 36 ans.

« Quand nous accompagnons nos clients dans le domaine de l’industrie intelligente, Capgemini conçoit, développe et fournit les produits et services connectés de demain, commente William Rozé, Directeur exécutif de Capgemini Engineering et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Pour ce faire, nous aidons les organisations à faire converger les mondes physique et numérique en développant et en testant des produits virtuellement et en les gérant tout au long de leur cycle de vie. D+I va renforcer nos équipes de conception de produits en Australie, dans les domaines des technologies de la santé, de l’industrie et des biens de consommation. Cette acquisition démontre à nouveau les ambitions de croissance et les investissements de Capgemini sur ce marché. »

« Depuis plus de 35 ans, D+I est le partenaire privilégié de grandes marques qui souhaitent créer des produits de classe mondiale et commercialement performants, depuis la recherche jusqu'à la production, en passant par la conception et le prototypage. L’expertise de D+I trouvera sa place naturellement au sein de l’offre de services de bout en bout de Capgemini en matière d’industrie intelligente. L’envergure mondiale du Groupe et son portefeuille de clients offriront à nos équipes des opportunités et des expériences inégalées. Nous avons hâte de le rejoindre, » ajoute David Jones, Directeur général de D+I.

En tant que partenaire stratégique de ses clients, Capgemini est un pionnier de l’industrie intelligente - la nouvelle ère de la transformation numérique, caractérisée par une convergence croissante des mondes physique et virtuel en matière de produits, de logiciels, de données et de services. Leader mondial dans ce domaine, le Groupe aide les organisations à digitaliser et à redéfinir leurs activités de bout en bout, en leur permettant de transformer leur chaîne de valeur, des produits et services intelligents aux chaînes d’approvisionnement et de production intelligentes.

La finalisation de cette acquisition devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.

A propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

Get the Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

Pièce jointe