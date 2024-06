Power Slap e NetBet annunciano una partnership di marketing nel settore delle scommesse sportive

NetBet è stata nominata partner ufficiale di Power Slap nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Romania, Brasile e Messico

La partnership inizia venerdì con Power Slap 8: Da Crazy Hawaiian vs. Danie Van Heerden

LONDRA, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Slap, la principale organizzazione di lotta a colpi di schiaffi al mondo, e NetBet , un’azienda di casino online e scommesse sportive leader a livello globale, hanno annunciato oggi una nuova partnership di marketing per il 2024 finalizzata a sfruttare e incrementare la popolarità delle scommesse sportive nel Power Slap in Regno Unito, Irlanda, Francia, Romania, Brasile e Messico.

NetBet diventerà Partner ufficiale di scommesse sportive di Power Slap. La partnership inizia questa settimana con Power Slap 8: Da Crazy Hawaiian vs. Danie Van Heerden, che andrà in onda in diretta e gratuitamente in tutto il mondo su Rumble alle 21.00 ET / 18.00 PT.

Frank Lamicella, Presidente di Power Slap, ha dichiarato: “L'inserimento di NetBet nel crescente elenco di marchi partner di spicco di Power Slap continua a dimostrare l'evoluzione e la tendenza dello sport, e in particolare la domanda nell'ambito scommesse. Questa partnership con NetBet amplierà le opportunità di scommesse per i tifosi in Europa, Messico e Brasile”.

Marcel Prioteasa, CEO di NetBet, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Power Slap. Questa collaborazione unisce il fascino della futura evoluzione degli sport da combattimento e l'eccezionale esperienza nelle scommesse che i nostri clienti si aspettano. Attendiamo con fiducia di offrire ai fan occasioni uniche di coinvolgimento nell'emozionante mondo di Power Slap, che sta crescendo in tutta Europa e in altri Paesi”.

Il marchio NetBet sarà presente sulla tabella e sul drappo di Power Slap, e i due marchi collaboreranno su opportunità di branding sociale e digitale incentrate sulle quotazioni delle scommesse disponibili nella regione attraverso NetBet.

