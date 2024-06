Power Slap en NetBet kondigen hun samenwerkingsverband voor de marketing van sportweddenschappen aan

NetBet is nu in zowel het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Roemenië, Brazilië als Mexico de officiële partner voor sportweddenschappen van Power Slap

Het partnerschap gaat vrijdag in met Power Slap 8: Da Crazy Hawaiian vs. Danie Van Heerden

LONDEN, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Slap, het grootste platform voor slap fighting ter wereld, en NetBet , een toonaangevend online casino en wedkantoor , kondigden vandaag een nieuw marketingpartnerschap aan voor 2024. Dit partnerschap moet de populariteit van sportweddenschappen via Power Slap stimuleren in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Roemenië, Brazilië en Mexico.

NetBet wordt de officiële partner voor sportweddenschappen van Power Slap. Het partnerschap gaat deze week in met Power Slap 8: Da Crazy Hawaiian vs. Danie Van Heerden, wat wereldwijd live en gratis uitgezonden wordt op Rumble om 21.00 ET / 18.00 PT.

"Met de toevoeging van NetBet aan de steeds toenemende lijst blue-chip merkpartners bevestigt Power Slap de evolutie en het traject van sportevenementen, en met name de vraag naar weddenschappen op sportevenementen," aldus Frank Lamicella, President van Power Slap. "De samenwerking met NetBet vergroot de toegang tot weddenschappen voor supporters in Europa, Mexico en Brazilië."

"We zijn dan ook erg opgetogen over onze samenwerking met Power Slap. Dit samenwerkingsverband combineert de spanning van de ontwikkelingen in de vechtsport met de uitzonderlijke gokervaring waaraan onze klanten zich verwachten", vertelt Marcel Prioteasa, CEO van NetBet. "We willen supporters unieke mogelijkheden bieden om de spannende wereld van Power Slap te ontdekken naarmate deze zich uitbreidt in Europa en daarbuiten."

Het merk NetBet zal worden afgebeeld op het platform en canvas van Power Slap, waarbij beide merken zich zullen richten op sociale en digitale evenementen, gericht op de weddenschappen die regionaal beschikbaar worden gesteld door NetBet.

Bezoek de officiële website van Power Slap op PowerSlap.com voor meer informatie.

Neem contact op met press@netbet.com voor meer informatie.

Over Power Slap

Power Slap is het grootste platform voor slap-gevechten ter wereld en staat onder het toezicht en de controle van nationale sportcommissies. Power Slap werd in 2022 opgericht door Dana White, Lorenzo Fertitta en Craig Piligian, in samenwerking met de organisatie Ultimate Fighting Championship. Bezoek PowerSlap.com voor meer informatie en volg Power Slap op Rumble (/c/powerslap), Instagram (@powerslap), Facebook (.com/slap), YouTube (@powerslap), Twitter (@powerslap), Snapchat (@powerslap) en TikTok (@powerslap).