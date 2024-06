Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus

Tallinna Linn määras AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks Karolina Ullman´i kelle volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 01.07.2024-30.06.2027.



Karolina Ullman vahetab välja Andrei Korobeiniku, kelle volitused nõukogu liikmena lõppesid 25.04.2024.

Karolina Ullman on vandeadvokaat ja Advokaadibüroo Njord partner. Tal on õigusteaduse magistrikraad (LLM) Stockholmi Ülikoolist ning ta on nii Eesti kui Rootsi Advokatuuri liige, Rootsi Kaubanduskoda Eestis liige ning erakonna Eesti 200 liige. Karolina Ullman ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.





Melika Kiilmaa

Õigusvaldkonna juht

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2200

melika.kiilmaa@tvesi.ee