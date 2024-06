Quadient S.A. - Calendrier de paiement du dividende 2023

Quadient – Calendrier de paiement du dividende 2023

Paris, le 27 juin 2024,

L’Assemblée Générale des actionnaires de Quadient, qui s’est tenue le 14 juin 2024, a approuvé le montant des dividendes au titre de l’exercice 2023.

Le montant des dividendes s’établit à 0,65 euro par action et sera payé entièrement en un seul versement, en numéraire, le 7 août 2024.

Le calendrier de paiement du dividende sera comme suit :

Date de détachement : 5 août 2024 ;

5 août 2024 ; Date d’arrêté des positions : 6 août 2024 ;

6 août 2024 ; Date de paiement : 7 août 2024.





***

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

