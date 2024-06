Huhtamäki tukee Planin tyttöpalkintoa tyttöjen tasa-arvon ja osallistamisen edistämiseksi

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.6.2024 KLO 10.30

Huhtamäki, maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisuiden tarjoaja, on lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin jakaman tyttöpalkinnon ylpeä yhteistyökumppani. Tyttöpalkinto myönnetään Suomessa ensimmäistä kertaa kansainvälisenä tyttöjen päivänä lokakuussa 2024. Muualla Pohjoismaissa tyttöpalkinto on saanut aiemmin hyvän vastaanoton ja laajaa näkyvyyttä.



Palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ihmisiä ja yhteisöjä Suomessa, jotka edistävät tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksia sekä tasa-arvoa. Ehdokasasettelu avautui huhtikuun 15. päivänä ja päättyy elokuun lopussa.

Tyttöpalkinto haluaa korostaa esimerkiksi toimintaa, joka ehkäisee sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, edistää monimuotoisuuttaa koulutuksessa ja työelämässä, sekä vahvistaa sellaisten ihmisten ääniä ja osallisuutta, jotka eivät muuten tule välttämättä kuulluiksi yhteiskunnassamme. Työ voi keskittyä vain Suomeen tai sillä voi olla myös kansainvälistä vaikutusta.

“Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten osallistaminen on meille ensiarvioisen tärkeää. Tukemalla Planin tyttöpalkintoa 2024 haluamme olla osana Planin työtä tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseksi tytöille niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Sitoutumisemme monimuotoisuuteen ja osallistamiseen näkyy myös naisten vahvana edustuksena ympäri Huhtamäen. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa jokainen tuntee olonsa arvostetuksi ja kunnioitetuksi. Työ on jatkuvaa”, sanoo Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Salla Ahonen.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, syrjimättömyys ja sukupuolten tasa-arvo ovat Planin ydinarvoja, jotka palkinnon ehdokkaiden tulee jakaa.

”Tasa-arvo ei toteudu vielä missään maailman maassa, ja tytöt kaikessa moninaisuudessaan kohtaavat edelleen ihmisoikeusloukkauksia. Planin tyttöpalkinnolla haluamme vauhdittaa Suomen tasa-arvokehitystä ja samalla tehdä näkyväksi sitä, että tyttöjen kohtaamat haasteet ovat globaaleja – ne vain ilmenevät eri tavoin eri yhteiskunnissa. Huhtamäen tuki tyttöpalkinnolle mahdollistaa Planille tärkeiden tasa-arvo kysymysten edistämisen”, sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Tasa-arvon puolesta puhujan palkitseminen

Planin tyttöpalkinnon voittajan valitsee tuomaristo, jonka jäsenet edistävät ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnan eri aloilla. Tuomaristoa johtaa vuonna 2024 kansanedustaja Fatim Diarra (vihr), joka on Planin hallituksen jäsen.

Tuomaristoon kuuluvat Hoiwan toimitusjohtaja Fadumo Ali, SOK:n mediajohtaja Päivi Anttikoski, yrittäjä Sointu Borg, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok), somevaikuttaja Joonas Pesonen, professori Helena Ranta, aktivisti Katariina Räikkönen, toimittaja-kirjailija Rauli Virtanen ja Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Plan nimeää kaikista ehdokkaista viiden finalistin kärjen, joista tuomaristo valitsee voittajan. Palkinnon vastaanottaja julkistetaan palkintojuhlassa 10. lokakuuta.

Lue lisää Planin tyttöpalkinnosta ja ehdota palkinnon saajaa.

