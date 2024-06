Harvia uudistaa puukiuaslinjastonsa: parannettua laatua, tehokkuutta ja toimitusvarmuutta - tuoteryhmälle myönnetty Avainlippu

Harvia on uudistanut puulämmitteisten kiukaidensa valmistuslinjaston parantaen laatua, tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Uudistuksen yhteydessä valmistuslinjaston automaatioastetta on nostettu uusimmilla valmistusteknologioilla. Kiukaiden rakenteelliset päivitykset ja modernit valmistusmenetelmät takaavat asiakkaille entistä laadukkaammat ja käyttäjäystävällisemmät tuotteet. Esimerkiksi uusien puulämmitteisten kiukaiden tulitilan takaosa vahvistuu kaksoisrakenteella, joka jäähdyttää kiukaan runkoa. Lisäksi kiukaiden piippuliitännät on päivitetty vastamaan tulevia tulisijoille asetettuja vaatimuksia. Kiukaiden ulkonäkö ja mitat säilyvät ennallaan, joten uuden Harvian puulämmitteisen kiukaan asentaa kätevästi vanhan Harvian kiukaan tilalle.



”Uuden tuotantolinjastomme valmistusteknologia nostaa automaatioastetta ja mahdollistaa entistä tarkemmat valmistusmenetelmät, joiden avulla pystymme tehostamaan tuotantoa, kasvattamaan kapasiteettia ja huomioimaan pitkän ajan kysynnän kasvun”, toteaa Harvian kiuastehtaan johtaja Tuomo Kakkonen.



Runkopäivitys ja uusi valmistusteknologia varmistavat kiukaiden korkean ja tasaisen laadun, tehostavat materiaalin käyttöä ja kierrätystä sekä takaavat kiukaille entistä paremmat toimitusajat. Samalla Harvian uudistuneille puulämmitteisille kiukaille on myönnetty Avainlippu-merkki osoituksena suomalaisesta työstä. Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Avainlippu tuo esille tuotteen suomalaisen alkuperän luotettavasti.



”Suomalaista työtä arvostetaan maailmanlaajuisesti ja Avainlippu on osoitus kunnioituksestamme Muuramessa tehtyä työtä ja ainutlaatuista osaamista kohtaan”, kertoo Harvian tuotantojohtaja Mika Suoja.



Kaikkien Harvian puulämmitteisten kiukaiden runkopäivitykset valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä.





