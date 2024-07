Inbjudan till presentation av Hexatronics Q2-rapport 2024

Pressmeddelande

1 juli, 2024



Hexatronic publicerar sin rapport för det andra kvartalet och första halvåret 2024 tisdagen den 16 juli klockan 07.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en webbsänd presentation med VD Henrik Larsson Lyon, CFO Pernilla Lindén och vice VD Martin Åberg.

För att följa den webbsända presentationen, vänligen använd länken nedan. Som deltagare i webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/hexatronic-group-q2-report-2024

För att delta via telefonkonferensen, vänligen registrerar dig på länken nedan.

Efter registreringen erhåller du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048745

Webbsändningen kommer att finns tillgänglig på Hexatronics hemsida efter presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Grennfelt, Head of Investor Relations, + 46 702 90 99 55









Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från telekomoperatörer till nätägare – och erbjuder ledande, högkvalitativ fiberteknik för alla tänkbara applikationer. Hexatronic Group (publ) grundades i Sverige 1993 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Våra globala varumärken inkluderar Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®.

Bilaga