Elis annonce l'acquisition de Wonway en Malaisie

Elis s’implante en Malaisie avec l’acquisition de Wonway

Saint-Cloud, le 1 juillet 2024 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Wonway Manufacturing SDN. BHD. (« Wonway ») en Malaisie.

Créé en 1984, Wonway propose des services de tenues réutilisables pour salles propres (Cleanroom) à une clientèle majoritairement formée de groupes internationaux opérant dans les secteurs des semi-conducteurs, des dispositifs médicaux et de la chimie. Le groupe emploie environ 200 personnes réparties dans 3 blanchisseries spécialisées, situées dans les régions de Kuala Lumpur, de Penang et de Malacca, offrant ainsi une couverture nationale.

En 2023, Wonway a généré un chiffre d’affaires de 29 millions de ringgits malaisiens (c. €5,9m) avec une marge d’EBIT d’environ 15%. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juillet 2024.

La Malaisie est un pays d’environ 34 millions d’habitants. Elle se classe parmi les meilleurs pays émergents en termes de climat des affaires et est le 4ème partenaire commercial de la France en Asie du Sud-Est. C’est le deuxième pays contributeur en PIB par habitant de la région ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) après Singapour, avec un taux de croissance de +5% attendu en 2024.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du Directoire, a déclaré :

« Avec l’acquisition de Wonway, Elis poursuit sa stratégie de croissance et étend son réseau au continent asiatique. Il s’agit d’une acquisition de petite taille qui permettra à Elis de se familiariser avec le marché régional. Wonway bénéficie à la fois de la très bonne rentabilité de l’activité Cleanroom, et du dynamisme de l’une des meilleures économies d’Asie du Sud-Est. Nous sommes donc particulièrement confiants quant aux perspectives de croissance de Wonway et nous sommes ravis d’accueillir au sein d’Elis ses quelques 200 employés et son management actuel, qui reste en place. »

